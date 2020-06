Únik nafty na Chrudimsku se podařilo zastavit, lidé by neměli používat vodu ze studní

Šíření ropných látek z areálu Správy státních hmotných rezerv u Kostelce u Heřmanova Městce na Chrudimsku se podařilo zastavit. Škody dosáhnou desítek milionů korun. Kvůli uniklé naftě do potoka by lidé v okolí neměli používat vodu ze studní.

Po nedělní bouři z areálu unikla nafta, která znečistila Podolský potok. Obyvatelé Kostelce preventivně nemohou používat vodu ze studen, dokud odběry vzorků nepotvrdí, že není kontaminovaná. Vodu s naftou hasiči odčerpávali, na potoce postavili pro zachycení kontaminace nornou stěnu. Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra by už nemělo prosakovat znečištění do čisté dešťové vody.

"Škody začínáme sčítat. Je to nejen podemletá silnice, poničená je dešťová a olejová bezpečnostní kanalizace, ale i tunel, strojovna a nádrže," uvedl Švagr. Voda podemlela také koleje, po nichž cisterny do areálu přivážejí a odvážejí pohonné hmoty.

Sklad, ve kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. "Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. "V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řad," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).