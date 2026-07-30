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Domácí

Únik čpavku v Ostravě. Hasiči evakuovali budovu Ostravar Arény

ČTK

V ostravské multifunkční Ostravar Aréně unikl čpavek. Látka ale dosud neunikla mimo budovu. ČTK to ve čtvrtek odpoledne řekl ostravský primátor Jan Dohnal. Lidi z objektu bylo nutné evakuovat. V budově byl přípravný zápas mládežnického hokejového týmu, doplnil primátor. Lidé v okolí jsou informováni o úniku čpavku a instruováni, aby si zavřeli okna.

hasič, bouřka, déšť, úklid
Ilustrační fotoFoto: ČTK
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Mluvčí hasičů Kamila Langerová řekla, že osobní doprava v okolí budovy je zastavena a městská hromadná doprava místem pouze projíždí a nezastavuje na zastávkách u arény.

„Zatím jde o únik, který se nedostal ven z budovy, takže jsme evakuovali pouze budovu. Víme i příčinu, víme, kde to prasklo. Je to v ledu někde v místě brankoviště, takže momentálně probíhá zásah. Hasiči se snaží to místo obnažit a specializovaná firma se to snaží zaslepit. Mezitím se čpavek vyčerpává. Samozřejmě čistě z preventivních důvodů teď probíhá opatření i v nejbližším okolí,“ uvedl Dohnal.

Město na svém webu uvedlo, že koncentrace uniklé chemikálie nejsou život či zdraví ohrožující. „Bezpečnostní perimetr arény byl uzavřen pro automobilovou dopravu, lidé v okruhu 200 metrů by neměli otevírat okna,“ dodává město.

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