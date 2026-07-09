Unijní omezení čínských dílů může zpomalit zelenou energetiku i v ČR

Zákaz financování střídačů čínské výroby z evropských fondů by mohl zpomalit nebo úplně zastavit rozvoj solárních a větrných projektů v chudších evropských zemích závislých na veřejných penězích, varují firmy a investoři. Týká se to přitom i České republiky, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.
Střídače, někdy označované také jako měniče, jsou klíčovou součástí solárních a větrných elektráren i bateriových úložišť, protože převádějí vyrobenou elektřinu do podoby využitelné v elektrické síti.
Evropská unie se snaží zvýšit soběstačnost ve strategických odvětvích, stále je však závislá na čínských dodavatelských řetězcích u technologií nezbytných pro přechod na tzv. zelenou energetiku. Evropská komise (EK) v květnu zakázala využívat prostředky EU na nákup střídačů z tzv. vysoce rizikových zemí včetně Číny. Důvodem jsou obavy o bezpečnost. Čína dodává přibližně 70 procent měničů používaných v Evropě.
V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové s datem 7. července 36 firem a investorů varovalo, že omezení používání čínských střídačů naruší rozvoj solárních a větrných projektů ve střední a východní Evropě. Tyto země přitom už teď zaostávají za bohatšími státy západní Evropy v úsilí o odklon od fosilních paliv.
"Hrozí, že zpomalí – a na některých trzích dokonce zastaví – transformaci energetiky v celém regionu,“ uvedli zástupci odvětví v dopise, do něhož nahlédla agentura Reuters.
Firmy upozornily, že výroba v Evropě zatím není dostatečná na to, aby čínské komponenty nahradila. To podle nich povede k vyšším nákladům a ke zpožďování projektů. Nejistota ohledně toho, jak přesně bude EU zákaz uplatňovat, zároveň "zmrazuje rozhodování o financování v celém regionu“.
Poradenská společnost Wood Mackenzie odhaduje, že unijní omezení v letech 2026 až 2030 přinutí hledat alternativní dodavatele přibližně 14 procent evropských solárních projektů a 12 procent projektů energetických úložišť, které by jinak pravděpodobně využily čínské střídače. Mezi nejvíce zasažené trhy patří Rumunsko, Česká republika a Řecko.
Podniky místo omezení dodávek z Číny navrhují, aby EU přijala pravidla, která by zahraničním společnostem omezila přístup k jejich střídačům, až budou instalovány v evropské elektrické síti. Výrobci totiž mohou ke střídačům obvykle přistupovat na dálku, například kvůli aktualizaci softwaru.
Někteří představitelé EU se domnívají, že takový postup by pravděpodobně neposkytl dostatečnou ochranu proti případnému vměšování.
ŽIVĚ Další vlna amerických útoků na Írán: pod palbou byly sklady raket i námořní základny
Americká armáda podle velitelství CENTCOM dokončila v noci na čtvrtek další vlnu úderů na Írán, při níž zasáhla přibližně 90 vojenských cílů včetně systémů protivzdušné obrany, skladů raket a dronů či námořní infrastruktury. Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu.
„Víš, co máš dělat. Pokračuj.“ Instruktor za letu vyskočil a studentka zůstala v kokpitu úplně sama
Měl to být obyčejný výcvikový let, jenže ve výšce 250 metrů nad zemí se rutinní mise proměnila v noční můru. Dvaačtyřicetiletý letecký instruktor Leandro Bertazzo se otočil na svou dvaadvacetiletou studentku, klidným hlasem jí předal poslední instrukci, odepnul si pás a otevřel dveře letadla. Mladá pilotka Rosario zůstala v řvoucím kokpitu Cessny sama. Její reakce dostala i zkušené vyšetřovatele.
Filip Smoljak neuspěl u Ústavního soudu. Odškodnění za články v novinách se nedočkal
Ústavní soud odmítl stížnost Filipa Smoljaka ve sporu o ochranu osobnosti s vydavateli Respektu a Hospodářských novin. Dříve neúspěšně žádal omluvu a odškodnění za dva texty věnované sporu o práva na hry Divadla Járy Cimrmana, jejichž spoluautorem a režisérem byl jeho otec Ladislav Smoljak.
Kvůli požáru skladu obuvi ve Zlíně hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu
Ve Zlíně hoří od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuují všechny okolní budovy. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
ŽIVĚ Nynější a následující týden bude teplo, zbytek měsíce by mohl být chladnější
Během týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Vyplývá to z předpovědi a měsíčního výhledu počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).