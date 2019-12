Česko kvůli Babišovi přijde o 451 milionů za dotace Agrofertu

Evropská komise požaduje v závěrečné zprávě k auditu o střetu zájmů Andreje Babiše, aby Česko vrátilo 451 milionů korun z unijních dotací, které byly přiděleny holdingu Agrofert. Vyplývá to z textu auditu, jehož část má k dipozici Deník N. Podle serveru chce komise vrátit 283,7 milionu korun za 17 projektů Agrofertu. Dalších 168 milionů se má platit kvůli chybám v projektech.

"Andrej Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert a od února 2017 také dvou svěřenských fondů, které přímo ovládá a má přímý ekonomický zájem na úspěchu holdingu," píše se na dvacátédruhé straně závěrečné zprávy, kterou cituje Deník N.

Podle auditní zprávy byly všechny dotace Agrofertu po 9. únoru 2017 vyplaceny neoprávněně. K tomuto datu vstoupila v platnost česká novela zákona o střetu zájmů.

Celkem se korekce týká 17 různých projektů za zhruba 283,7 milionu korun. Mezi ně podle Deníku N patří projekty Inovace výrobních postupů v Lovochemii, Inovativní linka na výrobu toustového chleba v pekárnách Penamu nebo výměny sušáren zrnin v Chotěboři, Havlíčkově Brodu nebo Jičíně.

Auditoři z 98 dotací pro Agrofert přezkoumali celkem 36 projektů. Kvůli chybám v nich by Česko mělo vrátit dalších téměř 168 milionů korun. To dává stejnou částku - 451 milionů, o které mluvil už předběžný audit. Tyto peníze by měl český stát následně po firmách z Agrofertu vymáhat.

Konečnou verzi auditu odeslala EK do Česka minulý týden. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) odmítla obsah zprávy zveřejnit, podle ní ho komise označila jako důvěrný. Po zveřejnění auditu volá řada sněmovních stran.

Babiš v minulosti opakovaně řekl, že se necítí být ve střetu zájmů. Tvrdil také, že Česko žádné peníze za poskytnuté dotace nebude muset vracet.