Uničovská fabrika Unex funguje dál. Pak je karanténa zbytečná, bouří se místní

Pondělní karanténa Uničova ochromila nejen veřejný život ve městě, ale i běžný provoz místních firem. Ta největší, strojírensko-metalurgická společnost Unex, ovšem jede dál. Sice v omezeném režimu, nicméně i tak chodí každodenně do provozu stovky zaměstnanců.

Většina firem a podniků v uzavřené zóně stojí či snížila produkci na minimum, své brány zavřel i výrobní závod Miele technika. To ovšem neplatí o společnosti Unex, největším zaměstnavateli v regionu.

"Vedení Unexu rozhodlo o tom, že výroba bude pokračovat v omezeném režimu. Do práce se dostavila většina zaměstnanců, kteří bydlí uvnitř uzavřené oblasti. Tento postup jsme konzultovali s příslušnými orgány," sdělil Aktuálně.cz tiskový mluvčí Boris Keka.

Ve fabrice pracuje za normálních okolností 1140 zaměstnanců, teď se jich tam dostane několik stovek. "Všichni jsou vybaveni hygienickými pomůckami, respirátory, filtry, rouškami a rukavicemi. Lidé sice pracují v jedné hale, ale ta je obrovská a oni jsou rozmístění v rozestupech. Není to tak, že by v jednu chvíli bylo na jednom místě třeba dvacet, třicet nebo čtyřicet osob," pokračuje Keka. U těch, kterým to práce dovoluje, je nařízen home office.

"Zdraví lidí je přednější než jakýkoliv hospodářský výsledek. Současně ale budeme vyrábět, pokud je to možné. Tak zněla i výzva vlády," říká tiskový mluvčí. Alespoň v omezeném provozu by Unex chtěl pokračovat, dokud to jen půjde. A do provozu co snaží zapojit co nejvíce zaměstnanců. "Chceme zajistit, aby byl za určitých podmínek povolen vstup lidem mimo uzavřenou zónu," prozrazuje Keka.

Místním se ovšem přístup firmy nelíbí. Mají strach, že právě kvůli nepřerušenému provozu se bude koronavirus způsobující onemocnění Covid-19 v regionu dále šířit. "No jasně, jen makejte a shlukujte se. V tom případě nechápu uzavření města. Kdyby si všichni sedli na čtrnáct dní na zadek, tak by nás pak vypustili z klece," píše na Facebooku Pavel Kašpařík.

"Lidi, všichni jste doma zbytečně, pokud pojede Unex," přidává se Milan Steidl. Na sociálních sítích se také objevila fotografie ze středečního rána, na které se desítky lidí šikují u vchodu do zaměstnání, aniž by dodržovali bezpečnostní pravidla.

"V regionu je cítit určité napětí. Není divu, všude dokola jsou policisté a za nikým vás nepustí," pokyvuje hlavou Keka, nicméně na rozhodnutí vedení se nic nezmění. "Chodit v této době do práce považuji za něco normálního. Ekonomika se nemůže zastavit."

Zastavily se však i jiné firmy. Miele zcela, pila De-wood vyrábí jen nezbytné minimum. "Sušárny nemůžeme vypnout. Jinak se ale výroba blíží nule," sdělil Aktuálně.cz jednatel firmy Pavel Nezval.

Podnik Morava Wood jede ve velmi omezeném provozu. Tedy spíše stojí, než jede. "Někteří lidé se sem nedostali, jiní mají strach a odmítají přijít. My jsme se snažili domluvit odvoz materiálu a rovněž nějaký přivézt, což se nám komplikovanou cestou povedlo, takže doufáme v obnovení výroby," popsal generální manažer Jan Chromý.

V minimalistickém módu v pondělí a úterý vyrábělo i Tekro v Nové Dědině, protože se do firmy nemohl dostat dostatečný počet lidí. Jelikož se jedná o výrobu krmiva, vztahuje se na ni výjimka. "Tu jsme si vyřídili a od středy jedeme normálně. Samozřejmě naši zaměstnanci mají roušky a všechno pečlivě dezinfikujeme," uvedl ředitel výrobního závodu Zdeněk Bartoň.

Omezení se ovšem netýkají pouze firem sídlících v uzavřené oblasti. Restriktivní opatření pocítil i Viktor Vorel, majitel šternberské Strojírny PŽ. "Fungujeme v omezeném režimu, protože zaměstnáváme velké množství lidí z oblasti, která je v karanténě. Druhá hala, nacházející se v Uničově, je už uzavřená," posteskl si.