Únava, vedro i silný vítr. Čeští hasiči popsali boj s požáry ve Francii

Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovaly práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za devět dní operačního nasazení provedl 263 shozů vody. Vrtulník ve formaci s dalšími dvěma zasahoval ve dvou oblastech.
Hasičský záchranný sbor ČR (HZS) to uvedl v tiskové zprávě k návratu vrtulníku, který měl v úterý po cestě mezipřistání na letišti v Hoříně na Mělnicku.
Do Francie posádka vrtulníku Black Hawk soukromého provozovatele odletěla 24. července z Přerova. Vrtulník nejdříve tři dny působil v oblasti Gironde u Bordeaux a následně po přeletu šest dní v departementu Var v Provence.
V okolí Bordeaux byl terén rovinatý, v Provence kopcovitý a členitý, kam se pozemní jednotky nemohly dostat, řekl České televizi (ČT) velitel týmu Václav Novotný z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Při odletu českého vrtulníku už tam podle informací od jeho styčného důstojníka byla situace s lesními požáry pod kontrolou.
U Bordeaux i v Provence vypouštěl český vrtulník vodu na hořící lesy společně se slovenským vrtulníkem. Spolupráce byla podle Novotného perfektní. U Bordeaux český a slovenský vrtulník pracovaly ve formaci s francouzským vrtulníkem, který také hasil, v departementu Var je francouzský vrtulník naváděl na místa shozů vody. „Nejvyšší počet shozů v jednom dni se podařil právě v departementu Var, 1. srpna, kdy Black Hawk na požářiště vyprázdnil bambivak 49krát,“ uvedl HZS.
Vodu český vrtulník nabíral nejen ze sladkovodních zdrojů, ale v některých případech také z moře, což vyžadovalo následné důkladnější čištění vybavení po kontaktu se slanou vodou. Čištění pak posádce protahovalo den, pracovala podle Novotného pozdě do noci a brzy ráno vstávala. „Nejvíc náš zásah komplikovala únava,“ řekl. „Prvních pár dnů to vydržet jde, ale pak se únava kumuluje a už je to těžší,“ dodal.
Francie požádala o pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů prostřednictvím mechanismu civilní obrany v EU. Česko vyslalo vrtulník s bambivakem o objemu 3450 litrů, sedmičlenný tým tvořili dva piloti, dva technici a tři hasiči. Dva české vrtulníky byly ve Francii nasazeny proti požárům už před měsícem. Nejprve Česko vyslalo do Francie 10. července jeden vrtulník Black Hawk a o dva dny později druhý. Do ČR se vrátily 20. července.
Ve Francii od začátku léta vypukla řada požárů vegetace v důsledku několika vln extrémních veder a sucha. Nejvážnější z nich v departementu Gironde na jihozápadě země za deset dnů na konci července sežehl 42 000 hektarů lesa podél atlantického pobřeží a zničil asi 240 domů. Byl to největší lesní požár ve Francii od roku 1949. Letošní rozloha spálené plochy ve Francii již překonala dosavadní rekord z roku 2022.
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