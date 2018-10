Církev šíří fake news místo evangelia, kritizuje teolog přístup k Istanbulské úmluvě

Protest polonahé aktivistky v katedrále sv. Víta a projev katolického kněze Petra Piťhy spojuje jeden dokument - takzvaná Instanbulská úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Dokument z roku 2011, který má nyní ratifikovat i český parlament, vyvolává stále větší emoce a dělí českou společnost. "Nejvíce jsem zklamaný z toho, jak se k němu staví katolická církev i některé další," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Překvapuje vás míra emocí, kterou tento dokument vyvolává?

Já si především myslím, že problém nerovnosti mužů a žen skutečně existuje a je třeba jej řešit. Ať už jde o nerovnost platovou nebo například násilí na ženách, ale v některých případech i na mužích.

Je ale potřeba "nějaká" úmluva? Pomůže řešení problémů?

Nejsem právník, to nedokáži posoudit. Ale to, že ženy nemají rovnoprávné postavení, že zažívají sexuální násilí, obtěžování, to je nepochybné, statistiky ukazují hrozivá čísla. Je potřeba se tomuto problému věnovat a já věřím, že Istanbulská úmluva může v tomto pomoci. Je škoda, že kritici úmluvy si neuvědomují, v jak těžkém postavení často ženy jsou.

Co říkáte na čin aktivistky v katedrále sv. Víta, která se vysvlékla do podprsenky a narušila úterní mši, kterou sloužil kardinál Dominik Duka?

Myslím si, že to byl ještě relativně poklidný protest, který reagoval na kázání profesora Petra Piťhy a možná v širším ohledu i na vystupování katolické církve k Istanbulské smlouvě. Vůbec se tomu protestu nedivím. Už tím, že Petr Piťha nedávno sáhl k expresivním výrazům a úmyslně debatu ještě víc vyhrotil, tak se nemohou představitelé církví divit, že přicházejí i takové reakce.

Co vyčítáte církvi nejvíce?

Jsem velmi zklamaný, jakým způsobem se katolická církev, a pět dalších církví, k problému ohledně Istanbulské úmluvy staví. Místo toho, aby nastala serioznější diskuse o tom, o co v této úmluvě jde, kam směřuje, jaké může mít důsledky, tak už z jara nastala zejména v katolické církvi ostudná i demagogická kampaň proti tomuto dokumentu. Kampaň, která plodí zkratkovité interpretace a vidí v textu interpelace, které tam nejsou. Ne náhodou v příručce, kterou vydal úřad vlády a kde jmenuje zdroje dezinformací, jsou i zdroje z katolické církve. Nelíbí se mi ani to, že se například téměř do všech diecézí rozesílal leták, který je hodně demagogický. Mám pocit, že církev šíří fake news místo evangelia.

Skutečně? Nejste příliš kritický?

Například kázání profesora Piťhy nemělo hlubší smysl, on jen říká něco, co si může kdekdo přečíst na nějakých dezinformačních serverech. To není nic nového. Od něj nezaznívá na toto téma křesťanský hlas, jenom šíří apokalyptické vize, co všechno strašného se údajně stane. Místo toho, aby církev vytvořila prostor pro věcnou, klidnou a seriozní debatu, kde by byly vznesené argumenty, tak se rozjela masivní kampaň, ve které zaznívají překroucené výroky a pochybné interpretace. Potom je z toho znechucena i řada věřících.

Istanbulská úmluva Co řeší?

Svého druhu nejobšírnější a nejambicioznější mezinárodní smlouva zaměřená na prevenci a potírání násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Jejím cílem je nulová tolerance tohoto násilí. Úmluva považuje násilí vůči ženám za porušení lidských práv a formu diskriminace. Zavádí soubor průlomových definic trestných činů, například i mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucená sterilizace. Také ale například ustanovuje nadnárodní orgán GREVIO, který má naplňování úmluvy v jednotlivých zemích monitorovat. Kdy a kdo?

Úmluva byla přijata už v roce 2011 Výborem ministrů Rady Evropy v tureckém Istanbulu. Podepsalo jí 46 zemí, ratifikovalo zatím 32. Mezi zeměmi, které dosud neratifikovaly, je vedle Česka například také Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Velká Británie a Irsko. Kontroverze

Úmluvě je kritiky mimo jiné vyčítáno, že celý problém pojímá výrazně ideologicky, jako "třídní boj" mezi muži a ženami napříč lidskými dějinami. Odpůrci též vyjadřují obavy z přesunu některých kompetencí na neziskový sektor či z dopadů na vzdělávací systém.

Čím si vy vysvětlujete, že část katolické církve zaujala tak ostře odmítavé stanovisko?

Nevím. Třeba proto, aby odklonila pozornost od vlastních problémů, například od sexuálního zneužívání, což je genderově podmíněné násilí, páchají ho výlučně muži ve většině na mladistvých mužích. Zároveň církev hledá roli v dnešní společnosti, a její část ho hledá například v tomto boji proti Istanbulské úmluvě. S tím souvisí například i sběr podpisů na podporu tradičního manželství, což je reakce na organizace jako Jsme fér. Proti tomu jde pro změnu petice organizovaná Aliancí pro rodinu, ke které se připojila katolická církev. Do toho se pan kardinál sešel s premiérem a lobboval.

Pocházím z moravského Slovácka, kde má zejména katolická církev patrně nejsilnější postavení v zemi. A když tam mluvím s lidmi, cítím, jak mají strach ze všeho nového, moderního, co se týká společenského vývoje. Mají pocit, že žádná "moderna" v podobě debat o genderu, homosexuálech, postavení žen a všeho dalšího není třeba, bojí se, že to definitivně pohřbí model tradiční rodiny.

Rozumím jim, ale kázání profesora Piťhy a některé další podobné věci nejsou ničím jiným než šířením strachu. Oni nevnášejí do debat nějakou křesťanskou perspektivu, ale skutečně jen šíří strach. Navíc si myslím, že kněží a další představitelé církve zneužívají autority, kterou u mnohých věřících mají, místo toho aby řekli: pojďme v klidu například o této úmluvě debatovat, používejme argumenty. Jenže oni to podávají tak, že nedávají žádný prostor pro diskusi. Jen používají demagogické a neférové argumenty. Když to navíc ještě začne řada lidí v katolické církvi zveličovat a šířit, no tak jaký je výsledek? Lidé mají strach, když mají strach, tak se rozhodují iracionálně a věří jakékoliv blbosti.

Je zajímavé, že občas panuje přesvědčení, jak vliv církve slábne, ale jakmile se objeví podobné vypjaté debaty, tak naopak lidé církvi naslouchají a názory jejich představitelů šíří rychlostí světla.

Mně by se moc líbilo, kdyby se autorita církve projevila tím, že by její představitelé řekli něco křesťanského, co by šlo proti veřejnému mínění. Například by kritizovali politiky ohledně nepřijímání uprchlíků a řekli by, že křesťanské je pomáhat, tak pomáhejme. Stejně jako by vyzývali k tomu, abychom podporovali utlačované a zastávali se například týraných žen nebo sexuálních menšin.

Nemáte pocit, že náhled na tato témata se liší podle regionů nebo církví? Když jdu na kázání do katolického kostela na Slovácku, tak tam o sexuálních menšinách nebo týraných ženách skoro neuslyším, stejně jako třeba o pomoci dnešním uprchlíkům. Když jdu v Praze do evangelického kostela, tak tato témata zaznívají často, stejně jako je zřejmý důraz na dodržování lidských práv.

Je fakt, že některé části Moravy a Čech se liší. Mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb přijeli do Prahy mí známí z Moravy a říkali mi, že nemůžou skoro nic říci proti Miloši Zemanovi, protože by je vyvedli.

Mnozí se ale skutečně bojí, že tradiční rodiny postupně téměř vymizí a například další a další děti nebudou mít možnost vyrůstat v poklidném rodinném prostředí.

Že se ale rozpadají tyto hodnoty, to už můžeme sledovat minimálně od 19. století. Vzpomínky na "staré dobré časy" a stesk, jak se společnost hroutí, nejsou ničím novým. Ale to, že se rozpadají rodiny, nebo že existuje registrované partnerství, to přece s Istanbulskou úmluvou nijak nesouvisí. Stejně jako to nesouvisí s Evropskou unií, s Bruselem, což je další oblíbený terč. To jsou osobní selhání jednotlivců, kterým se rozpadají rodiny. Za to nemůžou homosexuálové nebo některé jiné menšiny.

Myslíte si, že část církevních představitelů změní přístup ohledně Istanbulské úmluvy a jiných podobných věcí?

Takové změny jsou dlouhodobou záležitostí. Ale katolická církev má už více jak pět let papeže, který dává před tzv. kulturními válkami přednost velmi vstřícnému a otevřenému postoji, byť například k genderu je kritický. Ale na něm je vidět, že výměna jednoho člověka nezmění celkovou podobu církve. V České republice vidíme, že v České biskupské konferenci došlo částečně ke generační výměně, ale kromě Tomáše Holuba (biskup plzeňské diecéze, pozn. red.) se nezdá, že by se změnilo vyjadřování tohoto sdružení.

Ale nemluví podobným hlasem jako Tomáš Holub i Václav Malý?

Ano, ale už dlouho je pomocným biskupem a pokud vím, tak jeho hlas nemá takovou odezvu, jako když něco přinese například kardinál Duka. I když je to možná i kvůli mediálnímu vnímání, kdy média věnují největší pozornost kardinálu Dukovi a nikomu jinému. Což je škoda, protože i v katolické církvi určitá pluralita existuje.

Nepomohla by atmosféře v České republice výměna kardinála Duky, který přesluhuje a který má spoustu příznivců i kritiků? Někomu může přijít zvláštní, že kardinál František nechává ve službě muže, který mu není nijak moc nakloněný.

Pražský arcibiskup Duka bude dříve či později vyměněný už s ohledem na věk, ale větším problémem může být nalezení jeho nástupce. A nebude to mít tento nástupce vůbec jednoduché, už například proto, že Dominik Duka tuto funkci hodně zpolitizoval. Bude to chtít člověka nejen s duchovními kvalitami, ale i s politickou obratností. Navíc církev není firma, není to tak, že by ve Vatikánu byla centrála a místní církve byly jen nějaké pobočky.

Jak by se tedy nyní měl podle vás změnit přístup církve k Istanbulské úmluvě a podobným tématům?

Myslím si, že by církev neměla některé věci šmahem odmítnout, že se jí nelíbí, že jsou něco nového a proto jsou špatné. Podobná kázání jako to profesora Piťhy navíc jenom přilévají olej do ohně a štěpí společnost i církev.

