Umělé oplodnění pro single ženy je na dosah. Karty ale zamíchal i Babišův byznys

Daniel Kraus
Česko řeší nejnižší porodnost za více než dvě století. Do debaty o tom, jak zvrátit demografický propad, vstupuje citlivé téma umělého oplodnění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že jeho resort připravuje změnu, která by umožnila podstoupit legálně asistovanou reprodukci i ženám bez partnera. Roli může sehrát i byznys premiéra Andreje Babiše (ANO). 

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin
Investiční fond premiéra Andreje Babiše (ANO) vlastní desítky klinik na umělé oplodnění po celé Evropě.Foto: REUTERS
Alarmující čísla zazněla na nedávné konferenci o porodnosti na Úřadu vlády. Podle dat Českého statistického úřadu se loni narodilo jen 77 636 dětí – nejméně od roku 1785, kdy se porody začaly evidovat. Úhrnná plodnost spadla na 1,28 dítěte na jednu ženu. 

Právě asistovaná reprodukce má být podle odborníků jedním z nástrojů, jak propad alespoň částečně brzdit. Už dnes podle hrubých odhadů stojí za narozením skoro každého desátého dítěte v Česku. 

„Asistovaná reprodukce už není žádnou ‚popelkou‘. Všechna centra ale řeší stejný problém – léčí čím dál starší a starší páry,“ řekla na tiskové konferenci místopředsedkyně sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti Nicole Mardešićová. Připomněla, že plodnost žen po 35. roce výrazně klesá a věk prvorodiček se za posledních 25 let posunul o pět let. 

Právě proto navrhuje otevřít systém i ženám bez partnera. „Je tu nemalá skupina single žen, které jsou zabezpečené a dítě by si přály, ale v Česku ho legálně mít nemohou,“ uvedla. Česká republika je v tom podle ní v Evropě spíše výjimkou – samotným ženám reprodukční léčbu zakazuje jen sedm států EU.

Vlastní desítky klinik 

Ministerstvo zdravotnictví tomu přitom jde naproti. Šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) potvrdil, že resort změnu skutečně zvažuje. „Je to spíše etická otázka než medicínská. Požádal jsem etickou komisi ministerstva, aby to posoudila. Osobně s tím problém nemám,“ uvedl.

Podle něj je současný stav navíc pokrytecký, protože zákaz pro single ženy se už dnes porušuje. „Stejně víme, že se to dnes různě obchází. Ženy například přijdou s kamarádem a podobně. Bylo by dobré to narovnat,“ dodal.

Do celé debaty ale vstupuje ještě jedna rovina. Kdykoliv se totiž v posledních letech začne mluvit o širší podpoře mimotělního oplodnění (nejčastěji metodou IVF) – ať už jde o posunutí věkové hranice, nebo nyní přístup pro single ženy – je u vlády Andrej Babiš.

Ten ovšem zároveň vlastní investiční fond Hartenberg Holding. Ten podniká právě v oblasti reprodukční medicíny a podle svých slov vlastní 62 IVF klinik po celé Evropě. 

Babiš má 62 klinik na IVF

„Možná nevíte, že můj fond má 62 klinik IVF v Evropě. Tady doma single žena na IVF nemá nárok, protože Babiš. Možná bychom mohli debatovat, že by se navýšil věk, že bychom dělali různé věci (hrazené ze zdravotního pojištění). To by ale zase novináři křičeli,“ řekl na konferenci Babiš. Někteří experti i opozice totiž poukazují na Babišův střet zájmů v této problematice. 

A právě financování je další velké téma. Podle Mardešićové totiž systém úhrad zůstal zamrzlý v devadesátých letech. Pojišťovny sice hradí několik cyklů umělého oplodnění, mnoho dnes běžných metod si ale páry musí doplácet. Jde například o prodlouženou kultivaci embryí, mražení embryí nebo některé moderní laboratorní postupy. 

„Ty takzvané nadstandardní metody už dávno nejsou nadstandardní,“ upozornila expertka. Podle ní páry kvůli vysokým nákladům často léčbu odkládají příliš dlouho a přicházejí až ve chvíli, kdy už je šance na úspěch výrazně nižší. Experti volají po větší informovanosti nebo po podpoře preventivního zmrazení vajíček v mladším věku. Podle lékařů by to v budoucnu mohlo ušetřit peníze státu i samotným párům. 

