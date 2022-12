Vánoce na palandě a se stromkem v kýblu. Jak slaví uprchlíci z bombardovaného Donbasu

Stovky tisíc Ukrajinců, kteří uprchli před válkou do Česka, zažijí letos jiné, pravděpodobně smutnější Vánoce. Reportéři Aktuálně.cz se vyrazili podívat, jak je v Praze bude slavit paní Olha Grišanovičová se dvěma syny. Jedenáctiletí bratři věří, že jim Děda Mráz nadělí velké dárky. Jenže rodina na ně nemá, v Česku žije skromně. Stromek dostala darem, místo ve stojanu stojí v kbelíku opřený o zeď.

Na konci loňského roku vypadalo všechno jinak. Dvojčata Savelij a Kirilo v dvougeneračním domě v Kramatorsku zdobila stromeček sahající až do stropu. Pokoj si kluci vyzdobili vánočními řetězy, stejně jako matka Olha a prarodiče, každý podle svého vkusu. Děda Mráz, který na Ukrajině nosí dárky, přinesl autíčka na dálkové ovládání, co umí jezdit i po zdi. Moc dlouho si s nimi kluci nepohráli.

Po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu se Kramatorsk ocitl poblíž bojové linie. Důležitý dopravní uzel na severu Doněcké oblasti se agresoři pokoušeli dobýt. V dubnu tu ruské rakety zasáhly vlakové nádraží, odkud se civilisté pokoušeli uniknout do bezpečí. Zemřelo 50 lidí, z toho pět dětí. Rakety dopadají na město dodnes. V tomto týdnu zničily školní tělocvičnu a obytný dům.

Pro Savelije a Kirila nemohou být letošní Vánoce odlišnější. Bydlí na studentských kolejích poblíž Vojenské nemocnice v Praze, v maličkém pokojíku, kam se sotva vejdou dvě postele, stará skříň, lednička a stůl. Místnost je pro tři lidi malá. Matka je ráda, že jedna z postelí je patrová palanda, takže se všichni pohodlně vyspí a mohou na ni odkládat věci. Záchod a koupelnu sdílí s ostatními na chodbě. Prádlo suší na chodbě, v pokoji není pro sušák místo.

Na patrovou postel rodina připevnila modrobílý řetěz a přes oprýskanou zeď pověsila blikající světýlka. Vánoční stromeček mají Olha se syny od organizace Člověk v tísni. Postavili jej do kbelíku a opřeli v rohu místnosti. Stojan nemají. "Na Ukrajině míváme stromeček až na Nový rok. Dárky nám nosí Děda Mráz. Tady je pro nás všechno jiné a nové. Ještě nevíme, kdo nám letos dárky přinese," vypráví Olha v ruštině. Česky se zatím nenaučila.

Savelij o dárcích má jasno. "Mami, oblečeš se do kostýmu Dědy Mráze a položíš nám dárky pod stromeček," vybízí. Kirilo věří, že i letos dostanou něco velkého. Matka se jen pousměje a snaží se vysvětlit, že tentokrát nadílka bohatá nebude. V sobotu 31. prosince připraví pro všechny kutju, vánoční kaši z krup, ořechů, medu a ovoce. Na český Štědrý den si nejspíš udělají šašlik, tedy masové kostky na špejli, a uvaří čaj. Předpokládají, že na kolejích bude hromadný program. Pro všechny uprchlíky, kteří tu našli útočiště.

Ukrajinské svátky se těm českým moc nepodobají. Mikuláš přichází až 19. prosince a děti dárky najdou pod polštářem, když se probudí. Hlavním svátkem je pak Nový rok. Zatímco Mikuláš je postava záhadná, kterou děti nevídají, za Dědu Mráze se dospělí převlékají. Obyvatelé střední a východní Ukrajiny pak slaví ještě pravoslavné Vánoce 6. a 7. ledna. Rodiny se navštěvují a dárky si navzájem dávají i vzdálenější příbuzní.

Kluci Grišanovičovi se s českými tradicemi setkávají hlavně ve škole, mezi českými spolužáky. Ve čtvrtek před vánočními prázdninami se neučili. Každý si vylosoval někoho, komu měl koupit drobný dárek do 150 korun. "Těšili se. Jen jsem říkala, že nemají čekat nic velkého a mají projevit vděčnost," usmívá se matka. Dětem, zvyklým odmalička na něco jiného, není snadné to vysvětlit.

Poprvé na Vánoce bez babičky a dědy

Rodina si váží bezpečí, které v Česku našla. Matku se syny zastihla válka v severoukrajinském Černihivu na rehabilitacích. Oba kluci trpí dětskou mozkovou obrnou. Jeden lehčí formou, druhý těžší. Zrovna byli v devátém patře zdravotnické budovy, když uslyšeli výbuch. Jedno z dvojčat leknutím strnulo. Olha ho popadla do náruče, druhého chytla za ruku a utíkali se ukrýt.

Do Česka dorazili koncem března. Rodiče zůstali v Kramatorsku. Sedmdesátiletý otec Olhy nerad cestuje a nechtěl opustit svůj dům. Poprvé tak bude Olha na Vánoce bez rodičů, Savelij a Kirilo bez babičky s dědou. To je pro ně nejtěžší. "Píšeme si na WhatsAppu a určitě si zavoláme, ale není to dost," říká matka. S otcem svých dětí už před začátkem války nežila. Při dotazu na něj jen zakroutí hlavou a bavit se o něm nechce.

Všichni doufají, že příští rok oslaví Vánoce doma. V Česku se jí líbí, ale už několikrát se stěhovali. Na kolejích Univerzity Karlovy v ulici Na Větrníku jsou od října, kluci však mezi ostatní moc nezapadli. Matka to vysvětluje tím, že ukrajinské děti, které tam bydlely už předtím, vytvořily party a Kirilo se Savelijem se k nim připojili pozdě.

Čechům jsou za pomoc vděční, od dobrovolníků toho v předvánočním čase dostávají spoustu. Olha ukazuje na poličku, kde má darovanou kosmetiku. Šampon, kondicionér, tělové mléko či deodorant. Klukům zase udělal radost Mikuláš, který přinesl sladkosti.

"Češi jsou opravdu štědří. Moje největší přání ale je, aby se vše vrátilo do starých kolejí. Aby byl co nejdříve mír," doufá Olha. Už si několikrát říkala, že by mohli odjet zpátky na Ukrajinu, pokaždé se ale objevila další zpráva o raketových útocích. Nechce syny vystavovat nebezpečí, zvlášť když za sebou mají trauma z Černihivu.

Možnost finančně podpořit ukrajinské rodiny, které stejně jako Olha uprchly do Česka před válkou a budou mít kvůli tomu smutnější Vánoce, nabízí například Člověk v tísni. Přispět je možné na jeho webových stránkách.

Video: Ukrajinská rodina se chystá na Vánoce v Česku. V pokojíku na koleji budou velmi skromné (22. 12. 2022)