Ukrajinky trápí drahé bydlení, hledání práce i školky. Některé se raději vrací domů

Rok po začátku ruské invaze na Ukrajinu zůstávají v Česku statisíce uprchlíků, mezi nimiž výrazně převládají ženy. Ony samy i organizace, které jim pomáhají, upozorňují na přetrvávající problémy. Pro mnohé je složité najít práci, dostupné bydlení nebo školku pro své děti. Stěžují si také na neuznávání vzdělání nebo jazykovou bariéru kvůli nedostatku kurzů češtiny. Stát slibuje, že pomoc zlepší.

V pražské Libni, nedaleko stanice metra Palmovka, sídlí spolek Mriya (ukrajinsky Sen), který poskytuje nejrůznější pomoc ukrajinským uprchlíkům. "Denně k nám chodí přes 200 lidí, kteří žádají o konkrétní pomoc či rady všeho druhu. Zdaleka ne všem můžeme vyhovět, takže víme, že část z nich nakonec Česko opustí. Odcházejí zpět na Ukrajinu nebo do některé jiné země," popisuje předsedkyně spolku Oleksandra Sašková. Spolu s dalšími Ukrajinci vybudovali centrum pomoci hned po ruském útoku na svou rodnou zemi a dlouho jej provozovali na Václavském náměstí v centru Prahy.

Podle Saškové jsou Ukrajinci stále vděční Česku za veškerou pomoc. "Ale někdy jim nezbývá nic jiného než odtud odejít. Bydlení ve velkých městech je drahé a komplikované. A místo toho, aby odešli někam na vesnici, kde by museli začínat od nuly, raději volí odchod," vysvětluje. Je ale i velká skupina těch, kteří se snaží s problémy poprat. "Najdou si například dvě práce a jedou naplno, aby se tady uživili," dodává.

Podle v únoru zveřejněného průzkumu Agentury EU pro základní práva se chce vrátit na Ukrajinu 37 procent zdejších uprchlíků. Zhruba stejný podíl jich chce v Česku zůstat, případně zůstat a pravidelně dojíždět na Ukrajinu. A pětina ještě neví, jak bude dál postupovat. Průzkum se však konal na přelomu loňského srpna a září, kdy měli Ukrajinci lepší podmínky například pro bydlení, než mají nyní.

"Základní tři problémy jsou vždycky práce, bydlení a škola. Některé děti ještě nejsou do škol umístěné nebo studují českou školu a online ukrajinskou, takže jsou strašně vytížené. Přibývá případů šikany na školách. Ukrajinci se také často stěhují, protože jsou nuceni hledat levnější nájem, takže pak musí vybírat i jinou školu. Samozřejmě velkým problémem je jazyková bariéra a uznávání vzdělání dosaženého na Ukrajině, ale i celkově orientace v českém prostředí. A další velký problém je nedostatek míst ve školkách," vypočítává Sašková potíže krajanů.

Získat práci přímo je obtížné

Zkušenosti Oleksandry Saškové a jejích spolupracovníků potvrzují informace, které získalo Aktuálně.cz při mapování současné situace ukrajinských uprchlíků v Česku. Podobné problémy jako v Praze řeší i v dalších městech. Například v Litomyšli, kde žije kolem 800 Ukrajinců, je mnoho maminek s dětmi, které by chtěly pracovat, ale ne vždy se to daří. A pokud už pracují, tak za obtížných podmínek a přes agentury.

"Najít si práci napřímo je velmi obtížné. V naprosté většině to lze udělat jen přes agentury. Dostávám přes sto korun na hodinu a pracuji dvanáctihodinové směny s některými dny volna. Je to náročné, ale jsem ráda, že mám práci," říká jedna z Ukrajinek.

Pod kterou agenturou pracuje a zda s někým řeší výši platu či pracovní podmínky, už upřesnit nechce. Bojí se, že by z toho měla problémy. Je sice absolventkou dvou vysokých škol, jenže v Česku nemá vzdělání uznané.

Na problémy se zaměstnáváním Ukrajinců přes agentury práce upozorňuje například ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžićová. "Neetické zaměstnávání cizinců v České republice bylo důležitým tématem ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. V posledním roce problém eskaloval," tvrdí.

Kvůli tomuto problému se uskutečnilo minulý měsíc i jednání na Úřadu vlády za účasti nově jmenované koordinátorky pro integraci a adaptaci válečných uprchlíků Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, která je už od loňska také vládní zmocněnkyní pro lidská práva.

Z debaty vyplynulo, že přes snahu státu kontrolovat agentury práce zůstává drtivá většina případů neetického zaměstnávání nejen Ukrajinců nezmapovaná, a tedy nepotrestaná. Zástupci zaměstnavatelů přislíbili, že příští rok připraví seznam agentur, které se hlásí k etickému zaměstnávání.

"Všichni nám pomáhají, mají obrovské srdce"

Některé ženy se také chtějí například věnovat živnosti, kterou dělaly na Ukrajině. Ani to ale není tak snadné. "Měla jsem v Kyjevě svůj vlastní masérský salon, který byl vyhlášený, měla jsem spoustu klientů. Moc bych si přála věnovat se masérství také u vás, ale nedaří se mi to," říká se slzami v očích masérka Jana.

V ukrajinském Záporoží absolvovala v roce 2018 masérskou školu Universum a do loňského roku pracovala jako masážní terapeutka na klinice integrální medicíny v Kyjevě. Česko ale její kvalifikaci a praxi neuznává. Když se pokusila masérství věnovat, chtěl po ní majitel domu tak vysoký nájem, že by mu musela odevzdávat většinu výdělku. "Jsem z toho zoufalá, moje práce mě obrovsky moc bavila a vím, že bych se uživila i tady, klienty bych si získala," míní.

Existuje ale také mnoho případů, kdy se Ukrajinkám podařilo sehnat práci, ve které vidí smysl a jsou v ní spokojené. Patří mezi ně například bývalá televizní reportérka z Kyjeva Inna Poljaková, která pracuje ve škole jako asistentka pedagoga pro několik dětí z Ukrajiny. "Všichni nám ve škole pomáhají, všichni jsou srdeční, mají obrovské srdce," popisuje Poljaková, která před válkou utekla do Česka se svou dcerou Miroslavou.

Než se dostaly z Ukrajiny, strávily například týden v protileteckém krytu v Irpini. Následně šly několik dní pěšky do Lvova, odkud přijely do Uherského Brodu u česko-slovenských hranic. "Je tady moc hezky, je to klidné město, líbí se mi tady. Všechno je v pohodě, do školy chodím velmi ráda," přidává se Miroslava.

Jasno o budoucnosti ale zatím nemají. "Já odpověď nemám, úplně jsem změnila život. V Kyjevě jsem pracovala v televizi, a když teď pracuji jako asistentka ve škole, tak mě práce s dětmi moc baví. Vidím tady výsledky své práce, vidím šťastné děti a rodiče. K tomu mám Česko moc ráda," svěřuje se uprchlice Inna.

