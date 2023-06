Jsou tady Ukrajinci s mercedesy, mnohem víc je ale matek v nouzi, varují odborníci

Uprchlíci z Ukrajiny se od července dostanou do potíží, varují nevládní organizace, které jim pomáhají. Změní se podmínky pro bezplatné ubytování nebo vyplácení humanitární dávky. "Ze systému vypadne mnoho lidí, kteří nebudou schopni zajistit si příjem, aby tady mohli důstojně žít," varuje Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada.

Říká se mu Lex Ukrajina 5 a od loňského začátku ruské války je to už pátý zákon o české pomoci uprchlíkům. Kvůli němu stát od 1. července přestane vyplácet Ukrajincům solidární příspěvek na bydlení. To nouzové hodlá lidem platit pět měsíců. Pak si ho budou muset hradit sami, nebo se přestěhovat. Výjimku mají děti, lidé nad 65 let či postižení.

Zákon kritizuje hned několik neziskových organizací, které jsou s uprchlíky v kontaktu. Mnozí budou podle nich v ještě obtížnější situaci než nyní.

"Ano, jsou tu i uprchlíci, kteří jsou bohatí, vidíte je v mercedesech. Ale to nejsou ti, kteří žádají o sociální dávku," upozornila v rozhovoru pro Aktuálně.cz ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Mnohem více je podle ní těch, kteří nemají pořádné bydlení ani práci. Přestože se pracovat snaží.

"Většinou jsou tady lidé, kteří zanechali na Ukrajině všechno. Přišli s málem, a když měli úspory, tak je už vydali za různé náklady, například na rodinu. Pro nás je typický klient matka s jedním až dvěma dětmi, která pracuje a podporuje své děti," sdělila Faltová.

Rusko napadlo Ukrajinu loni 24. února. Už během prvního týdne po útoku opustil zemi podle odhadů OSN milion uprchlíků. Přes Polsko, Slovensko a Rumunsko směřovali dále na západ do Evropy. K začátku letošního dubna jich OSN na evropském území evidovala přes 8,1 milionu. Ke stejnému datu bylo v Česku 325 tisíc ukrajinských běženců, uvedlo ministerstvo vnitra.