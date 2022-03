Už žádné stání ve frontě před úřadem. Uprchlíci mohou o dávku požádat přes aplikaci

Ministerstvo práce a sociálních věcí od pondělí spouští zkušební provoz nové aplikace, přes kterou mohou Ukrajinci požádat o humanitární dávku ve výši pět tisíc korun. Na konci týdne by uprchlíci, kteří mají pas a český bankovní účet, mohli peníze dostat bez jakékoliv návštěvy úřadu. V uplynulých dnech se na úřadech práce kvůli množství příchozích tvořily až několikahodinové fronty.

Aplikaci zatím mohou využít jen lidé, kteří získali vízum do 4. března. V dalších dnech by tuto možnost měli mít i další uprchlíci. Ministerstvo očekává, že pro všechny bude dostupná nejpozději od příštího pondělí. Od aplikace si slibuje konec dlouhých front na úřadech práce. Na konci týdne, až se aplikace naplno rozjede, by totiž někteří uprchlíci nemuseli kvůli humanitární dávce ve výši pět tisíc korun na úřad práce vůbec chodit.

K tomu je však nutné, aby měli cestovní pas a zřízený bankovní účet, který umožňuje využívání takzvané bankovní identity, díky níž si stát může ověřit identitu člověka. "Zhruba 16 procent ukrajinských občanů, kteří sem dorazili, nemají doklady, protože prostě utíkají před válkou a z různých důvodů si je nevzali," říká náměstek pro digitalizaci na ministerstvu práce Karel Trpkoš.

"Těm možnost získat dávku bez návštěvy úřadu nemůžeme dát. Potřebujeme aspoň nějaké údaje nejenom z toho důvodu, abychom jim mohli dávku vůbec poskytnout, ale souvisí to i s kontrolou nakládání s finančními prostředky. Snažíme se jim vyjít maximálně vstříc, ale zase musíme dodržovat zákony," vysvětluje.

I návštěva úřadu má být rychlejší

Uprchlíci v aplikaci, která je dostupná na stránkách ministerstva, vyplňují jen základní údaje, jako je jméno, datum narození, datum udělení víza, číslo bankovního účtu nebo své telefonní číslo. I ti, kteří nemají pas, a nemají tak český bankovní účet, ale mohou aplikaci využít. Sice se budou muset na úřad práce vydat, ale podle náměstka Trpkoše bude celý proces rychlejší.

"Třeba obdobný proces žádání o dávku v hmotné nouzi trvá celkem 45 minut, přičemž jen 18 minut trvá pořízení dat a komunikace kolem nich," říká Trpkoš s tím, že vyplněním osobních údajů v aplikaci se pobyt v kanceláři úřadu práce může snížit až o více než třetinu.

I to by podle náměstka mělo být velkou pomocí. V minulých dnech se totiž na úřadech práce tvořily dlouhé fronty. Generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon minulý týden řekl, že počet přijatých žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc je o dva tisíce procent vyšší, než je běžné. Aplikace by tak měla pomoci i přetíženým pobočkám úřadu práce.

Její vývoj podle náměstka nestál ministerstvo žádné peníze. "Aplikace nás zatím nic nestála. Interní kapacity jsou zdarma a dodavatel OKsystem, se kterým to děláme, to pro nás dělá zadarmo jako gesto pomoci Ukrajině," popisuje.