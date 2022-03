Měna, kterou nikdo nechce. Ukrajinci přijíždí se hřivnami, ve směnárnách je nevymění

Mnozí Ukrajinci přijíždějí do Česka se svými úsporami v hřivnách. Nemají je ale kde vyměnit. Z třinácti směnáren, které navštívilo Aktuálně.cz, nabízela výměnu ukrajinských hřiven za české koruny jen jedna. A to za takový kurz, že si zde lidé podle zaměstnanců většinou peníze nevymění. Ukrajincům, kteří se takto dostanou do nouze, chce vláda pomoct zavedením dávek na pokrytí základních potřeb.

Ukrajinská hřivna je v podstatě nesměnitelnou měnou. Tak komentoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) finanční situaci, jíž čelí lidé, kteří v posledních dnech utekli do Česka před ruskou invazí. Ti často přijíždějí se svými úsporami v hotovosti právě v ukrajinské měně a doufají, že si ji budou moct vyměnit v českých směnárnách za koruny.

Zaměstnanci téměř všech dotázaných směnáren potvrzují, že k nim chodí desítky Ukrajinců denně. "Chtějí směnit osm, deset, patnáct tisíc hřiven. Někdy i dvacet tisíc," říká pracovník směnárny v obchodním domě Kotva na náměstí Republiky.

Ještě před pár týdny by takovéto úspory vyměnili za zhruba patnáct tisíc korun. Dnes ve většině pražských směnáren nestanou nic. "Hřivny? Ty vůbec nemáme," potvrzuje žena za přepážkou jedné z těch v blízkosti Staroměstského náměstí.

Na kurzovních lístcích většiny směnáren hřivna zcela chybí. Na jiných přece jen měnu označenou modrožlutou vlajkou najít lze, ve sloupcích pro údaje o kurzech je ale prázdno. "Před invazí jsme je běžně směňovali. Ihned po ní ale začal kurz rychle klesat a za chvíli už jsme je neměli. Hřivny sice chce spousta lidí prodat, není ale, kdo by je kupoval," vysvětluje rozhodnutí přestat obchodovat s touto měnou žena z další směnárny v centru Prahy.

"Směnit jim to nemůžu, ani kdybych chtěl, hřivny nemám v kurzu. Je mi to líto, je vidět, že mají v očích smutek. Ale radím jim, ať to hlavně smění rychle, dokud to jde alespoň někde," dodává pracovník z Kotvy.

Najít místo, kde s hřivnami ještě obchodují, však není vůbec snadné. Z třinácti směnáren, které reportér Aktuálně.cz v centru Prahy navštívil, byli ochotni hřivny směnit jen v jedné z nich - Currency Exchange Jasmin plus v ulici Politických vězňů. Právě sem posílají desítky Ukrajinců denně pracovníci směnárny na hlavním nádraží.

Většina z nich ale navzdory tomu, že konečně našla směnárnu s hřivnami, odchází s prázdnou. Odradí je nevýhodný kurz. Za tisíc ukrajinských hřiven tu dávají jen asi dvě stě korun. "Z dvaceti lidí, co dnes přišli, si vyměnilo peníze jen šest. Zbytek odešel s tím, že to zkusí jinde," říká muž za přepážkou.

Směnáren, které hřivny vykupují, ale stále ubývá. Vícero zaměstnanců například zmínilo, že podle jejich informací lze ještě ukrajinskou měnu vyměnit ve směnárně u hlavní pošty v Jindřišské ulici. Podle místních pracovníků to ale od tohoto týdne už možné není.

Je to obchodní rozhodnutí směnáren, říká Česká národní banka

Zatím nic nenasvědčuje, že by se měla situace s hřivnami v českých směnárnách v dohledné době změnit. Vzhledem k pokračující ruské invazi není pravděpodobné, že by se zvýšil zájem o nákup ukrajinské měny.

Žádná zvláštní opatření neplánuje ani ministerstvo financí. Zákon nepředepisuje směnárnám, se kterými měnami mají obchodovat, a stejně tak ani nereguluje směnné kurzy, které používají.

"Tyto skutečnosti jsou výsledkem obchodního rozhodnutí konkrétní směnárny, která při tom bere v úvahu aktuální situaci na trhu. Dohled nad činností směnáren, tedy nad jejich fungováním v souladu s právním řádem, vykonává Česká národní banka," uvedla mluvčí ministerstva Veronika Ležatková.

Ovšem ani Česká národní banka podle její mluvčí Denisy Všetíčkové nemá pravomoc v tomto směru zasahovat. "Výše směnných kurzů není právními předpisy nijak regulována. Stanovení kurzu je plně v kompetenci osob oprávněných provozovat směnárenskou činnost. V tomto směru tedy Česká národní banka není kompetentní jakkoliv zasahovat," napsala.

Platí ale, že lidé, kteří do Česka přijedou s platební kartou, si zde mohou vybrat peníze v bankomatu - a to za předpokladu, že je jejich banka stále aktivní. Bankomaty lze najít například i v několika velkých centrech pro uprchlíky.

Lidem, kteří přijeli do Česka jen s hotovostí v ukrajinské měně, a dalším přijíždějícím Ukrajincům ohroženým chudobou, by tak měl pomoct až zákon, který ministr Rakušan nazývá "lex Ukrajina".

Podle jeho návrhu by mohli uprchlíci dostávat humanitární dávku pět tisíc korun na pokrytí potřeb po příjezdu do Česka a pak ještě až další tři měsíce. Dostat by ji mohli všichni uprchlíci z Ukrajiny, kteří do Česka přijeli po 24. únoru. V úterý uvedl, že o sociálním systému na pomoc Ukrajincům bude vláda dále jednat.