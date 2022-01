Češi z proruské jednotky obvinění z terorismu jsou na svobodě, vyšetřování finišuje

Kabinová lanovka na Ještěd v Liberci bude po říjnové havárii mimo provoz pravděpodobně minimálně tři roky. Jen základní oprava není podle výrobců lanovek, které oslovily České dráhy, možná s ohledem na stávající technické normy. Na obnově by se kromě Českých drah jako majitele lanovky měly podílet i město, kraj a firma TMR, jež provozuje skiareál na Ještědu. Po dnešním společném jednání v Liberci to ČTK řekl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Podle Ješety nelze provést jen základní opravu s výměnou lan, kabin a přidáním bezpečnostních prvků. Českým drahám to potvrdili všichni velcí výrobci lanovek v Evropě, které firma oslovila. "Bohužel to s ohledem na stávající technické normy není možné. To znamená jediné řešení, jak lanovku znovu zprovoznit, je větší rekonstrukce, která by znamenala rozšíření jednotlivých stanic a souvisejícího zařízení anebo víceméně výstavba lanovky nové. To vše je časově s ohledem na územní a další řízení záležitost na zhruba tři až pět let," řekl. Lanovku tak čeká větší rekonstrukce v současné trase či její prodloužení o zhruba 650 metrů ke konečné tramvaji v Horním Hanychově. Podle Ješety by rozhodnutí mělo padnout do dvou měsíců.

Dvoukabinovou lanovku na Ještěd vybudovala v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Několikaletou odstávku kvůli modernizaci už jednou zažila, mimo provoz byla v letech 1971 až 1975.