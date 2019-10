Údržbáři v Praze odstraňují schránky na klíče od Airbnb. Nazpět je nikdo nechce

Helena Havranová

Kromě odstraňování plakátů a cedulí mají údržbáři pražského veřejného osvětlení další úkol. Z pouličních lamp odstraňují schránky na klíče, které tam pro své hosty umisťují majitelé bytů nabízených přes Airbnb. Pokud chce majitel schránku zpět, musí zaplatit 1500 korun. Není tak překvapivé, že se dosud žádný nepřihlásil. Hodnota samotné schránky je totiž mnohem nižší.

"Neoprávněně umístěné boxy na klíče odstraníme, přičemž nedojde k poškození samotného boxu. Majitelé se mohou obrátit na naši společnost, kde jim boxy vydáme po uhrazení nákladů, jež naší společnosti s odstraněním a uskladněním vznikly," uvedl místopředseda organizace Technologie hlavního města Prahy Tomáš Novotný.

Podle ředitele prodeje organizace Filipa Brücknera ale boxů zatím není tolik, aby pro jejich uchování bylo potřeba zřizovat speciální sklady nebo regály a společnosti by vznikaly další náklady. "K odstranění je potřeba výjezd servisního vozidla, a ten stojí 1500 korun. Uskladnění ale zatím neúčtujeme," řekl s tím, že schránku si zatím žádný z majitelů nevyzvedl.

Společnost také uveřejnila výzvu, aby lidé, kteří na schránky na sloupech narazí, případ hlásili na bezplatnou linku 800 40 40 60. "Je to užívání cizí věci, lampy jsou ve vlastnictví města. Zároveň je to bezdůvodné obohacení, protože město v některých případech stožáry pronajímá k umístění reklamních doplňků," dodal Brückner. Schránky mohou v některých případech také způsobit komplikace při manipulaci s lampami, například znepřístupněním servisního otvoru, upozornil už dříve portál iDNES.cz.

Box s klíči může přinést vyšší příjmy

Boxy stojí několik stovek korun a využívají je především poskytovatelé sdíleného bydlení, jako je například Airbnb. Díky klíčům schovaným ve schránkách se mohou hosté ubytovat v kteroukoli hodinu, hostitelé nemusí být při předávání klíčů fyzicky přítomni, a navíc je to pro ně jedna z možností, jak nabídnout samoobslužný proces ubytování.

Hostům to umožní přístup do ubytování například pomocí zámku smartlock (odemknutí pomocí otisku prstu nebo mobilního telefonu), kódovacího zámku, vrátného nebo zmíněné uzamykatelné skříňky, do které klíče uloží.

Nabídka samoobslužného ubytování je také jednou z podmínek pro to, aby se hostitel mohl zařadit do kategorie ubytování vhodných pro služební cesty a získat tak více potenciálních klientů.