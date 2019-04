"Udělal velký kus práce." Zeman přijme Ťokovu demisi, očekává vyjádření Novákové

před 5 minutami

Prezident Miloš Zeman přijme demisi ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), pochválil ho za zahajování staveb. Ťokova nástupce by mohl jmenovat ještě před svou návštěvou Číny, nebo těsně po ní, nejdřív se s ním ale chce setkat. Zeman to řekl v televizi Nova. Očekává také, že se ke svému případnému odvolání brzy vyjádří ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO). Na návštěvě Číny by měl prezident být mezi 23. a 28. dubnem.

"S lítostí, ale přijmu. Je to rozhodnutí pana ministra. Myslím si, že udělal velký kus práce, pokud jde o zahajované stavby," řekl Zeman. Zopakoval, že Ťok měl být tvrdší ke svým podřízeným, že měl odvolat generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu. Jméno možného Ťokova nástupce ve funkci ministra na středeční schůzce Zemanovi sdělí premiér Andrej Babiš (ANO). Už dřív řekl, že nebude z hnutí ANO. "Já myslím, že to jmenování proběhne poměrně rychle. Já teď mám před sebou návštěvu Číny, tak buď to stihnu těsně před ní, anebo těsně po ní," uvedl prezident. Ťok svůj odchod z vlády oznámil v pondělí. Ve funkci je od prosince 2014, bude tak nejdéle sloužícím ministrem dopravy od vzniku České republiky. Podle Babiše odvedl Ťok "strašně" práce včetně kroků proti korupci či transparentního výběru provozovatele mýtného. Opozice naproti tomu míní, že byl ve funkci neúspěšný a nezvládal svůj resort. Její zástupci zmínili třeba problémy s tendrem na mýtný systém nebo kolapsy na opravované dálnici D1. Přehled Dálnice, dálnice, dálnice? Kolikrát šlo "o krk" nejdéle sloužícímu ministru dopravy prohlédnout Zeman očekává, že se ke svému vládnímu angažmá brzy vyjádří ministryně Nováková. "Paní ministryně Nováková se na rozdíl od pana ministra Ťoka ke svému případnému odvolání ještě nevyjádřila. Předpokládám, že tak učiní v nejbližších dnech," řekl prezident. K odchodu Novákové vyzývá opozice. Ministryni vyčítá incident, při kterém musel nedávno zástupce Tchaj-wanu na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů s představiteli ministerstva. Kritiku už před tím vyvolal Novákové výrok, že za vysokou cenu mobilních dat si mohou sami Češi, protože spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím, a data proto využívá jen malá skupinka lidí. Ťok byl symbolem, Babišova pohádka o skvělých manažerech končí, říká Honzejk Pro Dana Ťoka to nebylo jednoduchých pět let, čelil tlaku ze strany společnosti Kapsch i komunistů, upozorňuje Petr Honzejk z Hospodářských novin. | Video: Emma Smetana | 11:06