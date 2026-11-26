Důvodem hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana byla primárně kontrola po loňské operaci nezhoubného polypu na tlustém střevě. Dvaaosmdesátiletý politik měl z motolské nemocnice odejít podle plánu nejpozději v pátek ráno, ale vše dopadlo dobře a tak byl propuštěn již ve čtvrtek, uvedl deník Blesk. Zatímco nyní šlo o kontrolu, v minulosti Zeman skončil i na klinice intenzivní medicíny.
Zeman v Motole absolvoval vyšetření rok poté, co tam podstoupil operaci abscesu na zádech a o pár týdnů později nezhoubného krvácejícího polypu na tlustém střevě.
„Věřím, že všechna plánovaná kontrolní vyšetření dopadnou dobře,“ uvedl Zeman pro Blesk, který na jeho hospitalizaci upozornil. Týž zdroj dnes před polednem uvedl, že exprezident už je doma. „Lékaři mi po kolonoskopii řekli, že vše dopadlo dobře, a tak jsem je ve středu odpoledne požádal, zda bych mohl odjet domů už v ten den. A oni souhlasili,“ svěřil Blesku Zeman. „Moc děkuji jak lékařům, tak sestřičkám v Motole za skvělou péči,“ dodal.
Příští týden do práce
„V rámci té hospitalizace mu udělají odběry. Primárně je to kontrola po loňské operaci nezhoubného polypu,“ popsal dříve pro Aktuálně.cz zdroj z okolí bývalé hlavy státu.
Spolupracovník třetího českého prezidenta Jan Novák pak pro Aktuálně.cz uvedl, že se Zeman „cítí dobře a ke svému pracovnímu programu se vrátí příští týden“.
Prezidentské zdraví jako téma
Čechy vždycky zajímalo, jak je na tom po zdravotní stránce jejich prezident. Ten současný Petr Pavel tak pravidelně zveřejňuje svoji zdravotní zprávu.
„Celkové preventivní vyšetření neprokázalo u pacienta žádné zdravotní potíže. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku,“ stálo v závěru letošního lékařského posudku u Pavla, který má ale vyšší hodnoty kyseliny močové a cholesterolu.
To zdravotní stav Miloše Zemana se řešil mnohem více. Prezident přiznal, že trpí cukrovkou a s ní spojenou neuropatií dolních končetin, která mu neumožňuje již normálně chodit, a je tak na vozíku.
Během desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Nejvážnější byl jeho stav po volbách 2021, kdy byl sanitkou převezen ze zámku v Lánech do pražské Ústřední vojenské nemocnice, kde byl hospitalizován na oddělní intenzivní medicíny KARIM.
Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. V nemocnici nakonec Zeman strávil 48 dní.
V polovině března 2024, tedy už po konci mandátu, se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy. To způsobila krevní sraženina. Tehdy strávil v nemocnici 20 dnů.
I zdraví Václava Klause se řešilo, byť podstatně méně než u Zemana. Klaus byl ve vojenské nemocnici v roce 2021, kdy byl hospitalizován s vysokým tlakem a také žaludečními potížemi.
Klaus v prezidentské funkci neměl zdravotní problémy často. V roce 2008 podstoupil operaci kyčelního kloubu a o čtyři roky později se podrobil operaci šedého zákalu.
Zdravotní stav prvního českého prezidenta Václava Havla byl ostře sledován v roce 1996, kdy mu byla odebrána polovina pravé plíce kvůli zhoubnému nádoru.
V dubnu 1998 byl jeho stav asi nejvážnější. Při protržení tlustého střeva Havlovi zachránil život rakouský chirurg Ernst Bodner.
Na přelomu července a srpna pak Havlův pooperační stav zkomplikovala porucha srdečního rytmu. V roce 2000 tehdejšímu prezidentovi lékaři odebrali břišní kýlu a do konce mandátu i po něm byl Havel ještě několikrát hospitalizován kvůli zánětům průdušek i srdeční arytmii.
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