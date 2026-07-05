Údajně dostaneme kartáč, směje se na videu Babiš. Už je znám jeho program na summitu

Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance (NATO) krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Babiš naši účast v Ankaře glosoval v pravidelném nedělním videu na sítích.
V Babišově programu úřad vlády uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady, Pavla program nezmiňuje. Vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu, zajištění prezidentovy účasti nakonec v předběžném opatření uložil vládě Ústavní soud.
Babiše na summit NATO v Ankaře doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (Za SPD), jak se vláda usnesla v pondělí. V doprovodu bude také vládní zmocněnec pro plnění závazků ČR vůči NATO Jakub Landovský. Vládní i Pavlova delegace odletí z armádního letiště v pražských Kbelích. Dva lety Česko podle Macinky vypraví kvůli bezpečnostním zvyklostem. Pavel dříve uvedl, že podle všech protokolárních pravidel by měl být v roli vedoucího delegace prezident.
V Babišově programu je kromě neformální večeře pro hlavy států a vlád pořádané tureckým prezidentem a jednání Severoatlantické rady také společné fotografování s dalšími představiteli států NATO. Kancelář zatím prezidentův program neupřesnila.
S účastí Babiše s manželkou na neformální večeři se počítalo už dřív, ke středečnímu jednání Babiš při čtvrtečních interpelacích řekl, že na summitu bude Česko mluvit 27. v pořadí.
„Víceméně stínuje naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít“
Pavel dříve uvedl, že Babišovi nabízel kompromis, podle kterého by si premiér vybral jedno ze dvou vrcholných jednání na summitu a druhé by absolvoval prezident.
"Víceméně stínuje naši vládu, takže asi nemůže bez nás žít a my určitě jsme tomu samozřejmě rádi a určitě se všichni těšíme do Ankary," uvedl dnes Babiš ve videu zveřejněném na síti X. Pavel podle Babiše například každý týden zve některého z ministrů, přijímá i zahraniční návštěvy mířící k vládě.
Babiš se v té souvislosti pozastavil nad četností Pavlovy účasti na letošních zasedáních Bezpečnostní rady státu. Z osmi schůzí byl Pavel podle premiéra na čtyřech, zatímco za bývalé vlády Petra Fialy (ODS) navštívil za tři roky zasedání bezpečnostní rady třikrát. "Nás strašně těší, jak pan prezident má o nás veliký zájem, o naši vládu," podotkl Babiš.
"Údajně dostaneme sodu, kartáč za to, že neplníme," řekl Babiš na videu k summitu NATO v Ankaře. Spojenci se v roce 2014 zavázali, že do roku 2025 budou plnit závazek ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranné výdaje. Loni to Česko podle upravených kritérií NATO nesplnilo a pravděpodobně se mu to nepodaří ani letos.
Kabinet původně Pavla do delegace nezařadil, prezident proto podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Ten zatím vydal předběžné opatření k Pavlově účasti v Ankaře, o samotné kompetenční žalobě soud teprve rozhodne.
Babiš tento týden v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že letošní summit bude jiný než předchozí. Bude se zabývat ekonomickými otázkami, penězi a plněním spojeneckých závazků. Na to podle něj nemá prezident vliv a zahraniční politiku určuje vláda. Dříve tím zdůvodňoval také to, proč prezidenta vyřadili z delegace.
Babiš také řekl, že pokud prezident poletí, poškodí tím Česko v zahraničí. Pavel argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Zatím se zúčastnil všech summitů aliance, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
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