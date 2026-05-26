Údajná nahrávka Matochy a Bradáče je podle Pirátů „pravděpodobně autentická“

Opoziční Piráti předložili sedm posudků na nahrávku, která údajně zachycuje rozhovor mezi kandidáty do Rady České televize (ČT) Pavlem Matochou a Romanem Bradáčem. Všechny posudky se kloní k tomu, že nahrávka je pravděpodobně autentická, řekla v úterý novinářům před jednáním sněmovny pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil před víc než měsícem zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že „ještě nedostal všechny peníze za tu volbu“. Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. „No, ještě 500,“ říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Bradáč a Matocha tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů Rady ČT. Uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
Zajištěním odborného posouzení zvukového záznamu pověřil na konci dubna Hoffmannovou sněmovní mediální výbor. Usnesení tehdy prosadila opozice díky tomu, že měla momentálně většinu, v polovině května ho ale výbor hlasy koalice zrušil. Piráti tak nechali posudky dokončit sami.
Pro vypracování posudků bylo osloveno osm společností, Piráti nyní předložili sedm hotových posudků. Tři jsou od společností ze Spojených států, po jednom posudku vypracovaly společnosti ze Švýcarska, z Polska a Česka. Další posudek je od týmu Jana Černockého z Vysokého učení technického v Brně. Výsledky analýz kromě veřejnosti a členů výboru podle Hoffmannové Piráti předávají i policii.
„Čtyři posudky tvrdí, že nahrávka je téměř jistě autentická, dva posudky určují nahrávku jako pravděpodobně autentickou. A poslední posudek, právě profesora Černockého a jeho týmu, vyhodnotil v rámci osmi konfigurací nahrávku jako spíše autentickou, pár konfigurací ale v menší části ukazuje na deepfake,“ uvedla v úterý Hoffmannová. Vyzvala zároveň, aby poslanci Matochu a Bradáče nevolili do Rady ČT.
Šestici nových členů do Rady ČT sněmovna tento týden vybírat nebude, vyplynulo z výsledků úterního jednání sněmovního grémia před odpolední schůzí dolní komory. Především zástupci opozice se pozastavují nad kandidaturou právě Bradáče a Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady ČT.
Mohlo by vás také zajímat: Těžko jsem přijímala rozhodnutí otce, že bude pomáhat bránit Ukrajinu, říká Katerina Demetrashvili.
Prezident vs. vláda, spor nekončí. Pavel má hotovou žalobu, nastínil další postup
Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že jí nebude potřeba. Řekl to v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády.
„Polepšení bylo prokázáno.“ Feri jde na svobodu, u soudu byl tentokrát úplně jiný
Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na tři roky. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Vězení opustí ještě dnes, rozhodnutí je pravomocné.
Postupová matematika: Zvrat ve prospěch Čechů. Přijatelné čtvrtfinále je zpět ve hře
Už od soboty mají čeští hokejisté na mistrovství světa jistý postup ze skupiny B do čtvrtfinále. Rozhoduje se, z jaké pozice do play off půjdou. Po těžké pondělní porážce 1:4 s Nory se zdálo, že na druhé místo už Češi nedosáhnou. Jenže teď jsou zase zpátky ve hře o to, aby se v klíčovém zápase turnaje vyhnuli nejsilnějším soupeřům.
Dánové gólem dvě vteřiny před koncem uchovali Česku naději na druhé místo ve skupině
Hokejisté Norska byli necelé dvě vteřiny od jistoty druhého místa ve skupině B na MS ve Švýcarsku. Jenže v čase 59:58 vyrovnalo Dánsko na 3:3, čímž uchovalo šanci na druhou pozici - a tím přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále - Česku. Norové nakonec vyhráli v prodloužení, takže Česko potřebuje večer porazit Kanadu za tři body. Ve skupině A Lotyšsko zdolalo Maďary 8:1 a bude hrát play off.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.