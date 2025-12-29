Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Učitelem i bez „peďáku“. Školám chybí lidé, roli pedagoga si můžete vyzkoušet i vy

Anastasija Antonova

O možnostech, jak se dostat k učitelství i bez absolvování pedagogické fakulty, mluvila v podcastu Chytré Česko Hana Kuzníková z organizace Začni učit!. Organizace umožňuje lidem vyzkoušet si roli učitele, doplnit si potřebnou kvalifikaci a najít si vlastní cestu ve školství.

Učitel
Učitelka, ilustrační fotoFoto: Isifa/Thinkstock
Reklama

„Často k nám přicházejí rodiče, jejichž zkušenosti s doučováním vlastních dětí je přivedly k přemýšlení: Jaké by to bylo učit ve škole? Nebo lidé, kteří uvažovali o změně kariéry, jež je nenaplnila, a viděli v učitelství novou možnost,“ říká Hana Kuzníková z organizace Začni učit!.

O učitelství se podle ní zajímají i mladší lidé už během studia. Chtějí si třeba vyzkoušet, jaké je to motivovat a vést žáky.

Organizace Začni učit! se zaměřuje na přivádění učitelů do základních škol s cílem v budoucnu rozšířit působnost i na školy střední. Nabízí poradnu ohledně kvalifikací, interaktivního průvodce na webu nebo nový portál Kde učit, který propojuje motivované uchazeče se školami.

Českému školství chybí tisíce učitelů

Česko se potýká s nedostatkem učitelů. Podle Kuzníkové jde však o celoevropský problém, způsobený hned několika faktory. „Učitelství není vnímáno jako prestižní povolání. Lidé často odcházejí z práce s negativními školními zkušenostmi a nízké platové ohodnocení ztěžuje životní zabezpečení,“ vysvětluje.

Reklama
Reklama

Učitelské profesi je podle ní nutné opět zvýšit atraktivitu, jinak se situace nezlepší. Pomoct by podle jejího názoru mohlo například snížení bariér pro vstup do profese, zejména pro ty, kdo nemají pedagogické vzdělání. Dále pak zvýšení platů a systematická podpora začínajících učitelů přímo ve školách.

Mladí pedagogové podle Kuzníkové potřebují zkušeného mentora, který jim pomůže zvládat nároky práce a předejít vyhoření. Podle výzkumů je syndromem vyhoření ohrožena až polovina učitelů a pětina už ho skutečně zažila.

Moderní učitelství v praxi

Dnešní učitelství podle Kuzníkové zahrnuje mnohem víc než práci s tabulí a učebnicemi. „Může to být i práce s technologiemi, počítači a tablety. Ale hlavně jde o to, že učení se může dít jen v bezpečném prostředí,“ vysvětluje.

Učitelé toto prostředí vytvářejí nenásilnou komunikací, jasně nastavenými pravidly a využitím kompetenčního rámce, který nedávno vydalo ministerstvo školství. „Ten poskytuje konkrétní návod, jak vést výuku tak, aby se děti učily efektivně a s radostí,“ dodává.

Reklama
Reklama

Technologie ve výuce nejsou cílem, ale nástrojem. Moderní učitel kombinuje digitální pomůcky s bezpečným a podporujícím prostředím, které respektuje potřeby žáků.

Klíčovým projektem organizace Začni učit! je týdenní program Zkus učit. Účastníci absolvují dvoudenní praktické soustředění a poté pět dní tráví ve školách, od pozorování a asistence až po samostatné vyučování.

Program končí reflexí a plánováním dalších kroků, včetně doplnění kvalifikace. Zpětná vazba ukazuje, že zhruba polovina účastníků si upevní motivaci a začne učit, zatímco druhá polovina potřebuje delší čas na rozhodnutí, často až dva roky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.
Proruský separatista v tričku s Vladimirem Putinem.

ŽIVĚDohoda je blízko, souhlasí Moskva. Trvá ale dál na anexi Donbasu

Moskva souhlasí s názorem amerického prezidenta Donalda Trumpa, že mírová dohoda o válce na Ukrajině je blíže. Zároveň ale Kreml dal najevo, že o konci války uvažuje v kontextu dosažení svých cílů. Ukrajinu vyzval, aby se její síly stáhly z celého Donbasu, jehož velkou část Rusko okupuje. Uvedla to agentura Reuters.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomínkách prezidentka Petra Pavla k Turkovi.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomínkách prezidentka Petra Pavla k Turkovi.
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomínkách prezidentka Petra Pavla k Turkovi.

ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka

Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama