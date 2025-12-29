Učitelem i bez „peďáku“. Školám chybí lidé, roli pedagoga si můžete vyzkoušet i vy

O možnostech, jak se dostat k učitelství i bez absolvování pedagogické fakulty, mluvila v podcastu Chytré Česko Hana Kuzníková z organizace Začni učit!. Organizace umožňuje lidem vyzkoušet si roli učitele, doplnit si potřebnou kvalifikaci a najít si vlastní cestu ve školství.
„Často k nám přicházejí rodiče, jejichž zkušenosti s doučováním vlastních dětí je přivedly k přemýšlení: Jaké by to bylo učit ve škole? Nebo lidé, kteří uvažovali o změně kariéry, jež je nenaplnila, a viděli v učitelství novou možnost,“ říká Hana Kuzníková z organizace Začni učit!.
O učitelství se podle ní zajímají i mladší lidé už během studia. Chtějí si třeba vyzkoušet, jaké je to motivovat a vést žáky.
Organizace Začni učit! se zaměřuje na přivádění učitelů do základních škol s cílem v budoucnu rozšířit působnost i na školy střední. Nabízí poradnu ohledně kvalifikací, interaktivního průvodce na webu nebo nový portál Kde učit, který propojuje motivované uchazeče se školami.
Českému školství chybí tisíce učitelů
Česko se potýká s nedostatkem učitelů. Podle Kuzníkové jde však o celoevropský problém, způsobený hned několika faktory. „Učitelství není vnímáno jako prestižní povolání. Lidé často odcházejí z práce s negativními školními zkušenostmi a nízké platové ohodnocení ztěžuje životní zabezpečení,“ vysvětluje.
Učitelské profesi je podle ní nutné opět zvýšit atraktivitu, jinak se situace nezlepší. Pomoct by podle jejího názoru mohlo například snížení bariér pro vstup do profese, zejména pro ty, kdo nemají pedagogické vzdělání. Dále pak zvýšení platů a systematická podpora začínajících učitelů přímo ve školách.
Mladí pedagogové podle Kuzníkové potřebují zkušeného mentora, který jim pomůže zvládat nároky práce a předejít vyhoření. Podle výzkumů je syndromem vyhoření ohrožena až polovina učitelů a pětina už ho skutečně zažila.
Moderní učitelství v praxi
Dnešní učitelství podle Kuzníkové zahrnuje mnohem víc než práci s tabulí a učebnicemi. „Může to být i práce s technologiemi, počítači a tablety. Ale hlavně jde o to, že učení se může dít jen v bezpečném prostředí,“ vysvětluje.
Učitelé toto prostředí vytvářejí nenásilnou komunikací, jasně nastavenými pravidly a využitím kompetenčního rámce, který nedávno vydalo ministerstvo školství. „Ten poskytuje konkrétní návod, jak vést výuku tak, aby se děti učily efektivně a s radostí,“ dodává.
Technologie ve výuce nejsou cílem, ale nástrojem. Moderní učitel kombinuje digitální pomůcky s bezpečným a podporujícím prostředím, které respektuje potřeby žáků.
Klíčovým projektem organizace Začni učit! je týdenní program Zkus učit. Účastníci absolvují dvoudenní praktické soustředění a poté pět dní tráví ve školách, od pozorování a asistence až po samostatné vyučování.
Program končí reflexí a plánováním dalších kroků, včetně doplnění kvalifikace. Zpětná vazba ukazuje, že zhruba polovina účastníků si upevní motivaci a začne učit, zatímco druhá polovina potřebuje delší čas na rozhodnutí, často až dva roky.
