Zpět ze dna. Mladý učitel a zastupitel spadl do kšeftu s drogami, teď chce z vězení

O život na svobodě začne příští týden bojovat Marcel Cichý z Trmic na Ústecku. Ve svém městě byl zastupitelem, vedle toho vyučoval na základní škole. Mezi žáky byl oblíbený. Jeho život ale dramaticky přeťal policejní zátah. Soud nakonec Cichého potrestal pěti lety vězení za obchod s drogami. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, učitel požádal o podmíněné propuštění.

"Zdejšímu soudu byla podána žádost o podmíněné propuštění, která byla odůvodněna obecně uplynutím zákonné lhůty, chováním odsouzeného ve výkonu trestu a převzetím záruky ze strany blízkých osob," potvrdila Aktuálně.cz Linda Toula Bergelová, asistentka soudce z Okresního soudu v Litoměřicích, jenž Cichého žádost nadcházející týden projedná.

Život dnes jednačtyřicetiletého Marcela Cichého se přitom nevyvíjel tak, že by měl skončit ve vězení. Naopak. V roce 2013 nastoupil jako učitel do základní školy v Trmicích, malém třítisícovém městě u Ústí nad Labem. Její ředitelka Marie Gottfriedová popisovala Cichého jako kreativního učitele, kterého si dětí váží. Jeho práci pro školu vnímala jako přínos.

Trmičtí ale neznali Cichého jen coby učitele, už předtím začal naplňovat na komunální úrovni své politické ambice. V roce 2010 se po úspěšných volbách na kandidátce ODS stal městským zastupitelem. O čtyři roky později svůj mandát obhájil. Tentokrát už byl součástí hnutí Společně pro Trmice reprezentující početnou místní romskou komunitu. Hnutí získalo 19 procent, z voleb vzešlo jako druhý nejsilnější subjekt.

2,8 kilogramu marihuany

Jenže životní příběh ceněného učitele a slibného zastupitele narazil v lednu 2015 do zdi. Jednoho večera si pro něj přišli policisté z Národní protidrogové centrály. Vyšlo najevo, že Cichý s bratranci Ladislavem Cichým a Pavlem Kiššem chtěli prodat necelého 2,8 kilogramu marihuany na Slovensko. Impuls k obchodu vzešel přímo od Cichého. Transakce se ve finále neuskutečnila, protože od ní skupina kvůli rozepři nad kvalitou drogy ustoupila.

Zatčení známého učitele a zastupitele na malém městě vyvolalo rozruch. Nikdo nepředpokládal, že by se Cichý pohyboval v kriminálních kruzích. "Lidsky mi to je líto. Pro naše romské děti hodně znamenalo, že měly Roma učitele. Byl jim inspirací. Prolamoval takový ten úzus. že Romové pracují jen ve veřejně prospěšných pracích," řekla Aktuálně.cz ředitelka školy Gottfriedová. Cichý byl třídním učitelem v 5. B.

"Tato aféra mě překvapila. Především proto, že na zasedáních zastupitelstva několikrát upozorňoval na drogovou problematiku v našem městě a žádal o řešení," řekla už dříve starostka Trmic Jana Oubrechtová. V květnu 2017 ho Vrchní soud v Praze poslal pravomocně na pět let do vězení. Cichého pozici neulehčilo, že se obchod nepodařilo dotáhnout do konce.

"Nabídka ze strany obžalovaného zahraničním odběratelům byla míněna zcela vážně. Pouze obava z možné reakce odběratelů na nižší než předem dohodnuté množství a nižší kvalitu marihuany způsobily, že se obchod neuskutečnil," uvedl soud v rozsudku. "Společenská škodlivost jednání obžalovaného neumožňuje uložit výchovný trest přímo nespojený s odnětím svobody," psalo se dále ve verdiktu.

Cichý má zajištěnou práci u kamaráda

Cichý během vyšetřování strávil devět měsíců ve vazbě, po dobu hlavního líčení byl však na svobodě. Když si 25. dubna vyslechl konečný rozsudek, bezprostředně poté rezignoval na zastupitelský post. Současně ukončil spolupráci se školou. Přestože tam po svém zatčení nedocházel, ředitelka Gottfriedová mu místo držela. Do vězení nastoupil v červnu 2017. Na blížící se jednání o podmíněném propuštění čeká Cichý v litoměřické věznici.

Učitel a bývalý zastupitel má solidní šance, že vězení opustí. Zaručili se za něj blízcí, má i zajištěnou práci. "Poskytneme mu místo, pomůže nám s administrativní prací. Jsme malá stavební firma. Marcel má jako střední školu strojárnu," řekl Aktuálně.cz Cichého kamarád a trmický zastupitel Martin Bajger. "Přeju mu, aby mu to vyšlo. Těším se na něj. Trest to pro něj bude do konce života. Přijde domů a bude sekat latinu," dodává.

Návrat mezi pedagogy je v případě Cichého prakticky vyloučený, učitelé musí mít čistý trestní rejstřík. "Nejvíc ho mrzí, že se k učitelství nebude moct vrátit," podotkl Bajger. Ředitelka Gottfriedová k tomu dodává, že s takovým stigmatem by stejně v malém městě nemohl znovu učit. Bez ohledu na to ho však jako člověka nezatratila. "Člověk může udělat i fatální chybu. Pokud je ojedinělá a pokud si z ní vezme poučení, myslím, že bychom mu měli dát druhou šanci."

