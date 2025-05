Uchazeči o střední školy můžou ode dneška nahlížet do výsledků přijímaček

Uchazeči o studium na střední škole či víceletém gymnáziu mohou od pondělka do středy nahlížet do spisů přijímacího řízení. Vyplývá to z informací na webu státní organizace Cermat, která přijímací zkoušky připravuje. Zájemci mohou z dokumentů například vyčíst, kolik bodů z přijímacích zkoušek získali.

V elektronickém přihlašovacím systému DiPSy mohou lidé po přihlášení vidět například ohodnocené záznamové archy jednotné přijímací zkoušky a kolik bodů zájemci získali v jednotlivých testech. Zda a případně na kterou se dostali z vybraných škol, se ale uchazeči dozvědí až ve čtvrtek 15. května. Jednotnou přijímací zkoušku skládali uchazeči o čtyřleté obory středních škol a nástavby 11. a 14. dubna, uchazeči o víceletá gymnázia 15. a 16. dubna. Náhradní termíny zkoušek byly pro všechny 29. a 30. dubna. Jednotná přijímací zkouška se skládá z testu z češtiny a matematiky a žákům se ze dvou termínů zkoušky počítá vždy lepší výsledek testu z matematiky i češtiny. Na všech středních školách nebo víceletých gymnáziích, kam žáci poslali přihlášky, mohou ode dneška nahlížet do spisu, který o nich škola vede. Letos stejně jako loni si mohli podat až pět přihlášek, z toho maximálně dvě do oborů s talentovou zkouškou a nanejvýš tři do oborů bez ní. Související Jsou přijímačky na SŠ zločin na dětech? Školy se vyviňují z nepříjemností, říká Plaga 1:30 Po přihlášení do systému DiPSy mohou zájemci například zjistit, kolik bodů získali z jednotlivých testů jednotné přijímací zkoušky. Podívat se mohou i na své záznamové archy s odpověďmi. Zda a na jakou školu se žáci dostali, se dozvědí až ve čtvrtek. Informaci najdou v systému DiPSy, zároveň je na veřejně přístupném místě zveřejní školy. Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podalo zhruba 159 250 uchazečů, z toho asi 132 700 se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 157 tisíc uchazečů. K jednotné přijímací zkoušce na čtyřleté maturitní obory a nástavby se letos přihlásilo asi o 4000 žáků více než loni, je jich kolem 98 130. Na osmiletá gymnázia se může letos z hlediska kapacity dostat asi polovina přihlášených dětí, na šestiletá je to zhruba třetina. Zájem o osmiletá gymnázia je podobný jako loni, letos se hlásí asi 19 400 dětí. O šestiletá gymnázia se uchází asi 7100 žáků, meziročně zhruba o 650 méně.