Ubytujme ukrajinské rodiny v domech Putinových oligarchů, navrhuje náměstek Kolářík

Česko se chystá pomoci Ukrajincům utíkajícím před válkou. O kolik lidí půjde, bude záležet na rozsahu konfliktu. Česko však bude jednou ze tří zemí, ve kterých budou Ukrajinci nejčastěji hledat útočiště. "Na webu ministerstva vnitra je mnohem větší provoz než běžně, zejména z Ukrajiny. Lidé zřejmě vyhledávají, jestli tu najdou bezpečí," říká náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík (Piráti).

Na cestě sem jsou již první uprchlíci z Ukrajiny. Je Česko připraveno jim pomoci?

Situaci jsme už dopředu dlouho sledovali. Existují plány, které vznikly už v roce 2014 při prvním ozbrojeném konfliktu v Doněcku a Luhansku a které jsme teď aktualizovali. Tyto plány mají několik úrovní, které se odlišují podle počtu lidí, kteří by zde mohli hledat bezpečí. Takže jsme připravení. Sledujeme, jak se situace bude dál vyvíjet. Jestli dojde jen k zabrání Doněcku a Luhansku a toto byl pokus ruského režimu o vyvolání chaosu na Ukrajině, aby se nemohla aktivně bránit, anebo jestli budou vojska pokračovat dál do vnitrozemí Ukrajiny a střet bude mnohem větší než teď.

Máte tedy odhad, kolik uprchlíků do Česka dorazí?

V tuto chvíli se to nedá říct. Nevíme, jak rozsáhlý konflikt bude, jestli je to jeho začátek, nebo konec. To ví jen ruský prezident Vladimir Putin. Zaznamenali jsme ale už nějaké žádosti o azyl a na webu ministerstva vnitra je mnohem větší provoz než běžně, zejména z Ukrajiny. Lidé zřejmě vyhledávají, jakým způsobem to u nás funguje, jestli tu najdou bezpečí. Je to logické, žije tu početná ukrajinská komunita, která čítá dvě stě tisíc lidí, takže lze předpokládat, že sem přijdou rodiny těchto lidí. Dá se očekávat, že pokud dojde k velké migrační vlně, Slovensko, Česko a Polsko budou nejvíce zasažené.

Ti první lidé utíkající před válkou mohou dorazit již dnes odpoledne. Jakou formu pomoci pro ně aktuálně chystáte? Budete je mít kde ubytovat?

Primárně dojde k umisťování těchto lidí do azylových zařízení. Samozřejmě počítáme i se zajištěním stravy nebo psychologické, zdravotní péče. Zatím jsme tedy schopni řešit to tímto způsobem. Nicméně pokud bude migrační vlna větší, budeme muset zapojit další ubytovací kapacity. Počítá se s využitím například rekreačních objektů. Ale to už by vyžadovalo vyhlášení nouzového stavu.

Zároveň zjišťujeme, jaké zdroje jsou u veřejnosti. Každý se může obrátit na náš speciální e-mail [email protected], kam lze napsat nabídku konkrétní pomoci, tedy například že mají možnost ubytování. Sestavíme z toho seznam, který využijeme pro případ, že migrační vlna bude většího rozsahu. Budeme díky tomu vědět, kde lidi můžeme případně ubytovat. A myslím, že Češi budou chtít pomoct, vídám spoustu lidí, co nosí vlajky a snaží se vyjadřovat podporu Ukrajině.

Vy jste dokonce na Twitter napsal, že bychom se měli zamyslet nad možností, jestli by uprchlíci nešli ubytovat v nemovitostech Putinových oligarchů…

Ano, začal jsem uvažovat nad myšlenkou, jakým způsobem by šlo zabavit Putinovým oligarchům nemovitosti, které tu mají nakoupené převážně z pochybných peněz. Ty bychom mohli použít právě na ubytování ukrajinských rodin, které ruský režim vyhnal z jejich domovů. Zadal jsem svým kolegům, aby zkusili najít cesty, jak to lze udělat. Také je otázka, jestli k tomu bude politická vůle. Takových ubytovacích kapacit je mnoho, třeba v Karlových Varech je spousta prázdných nemovitostí.

Pro kolik lidí máte aktuálně připravenou ubytovací kapacitu? V jakém případě by bylo potřeba zapojit například ubytování u českých dobrovolníků?

Jsme schopni postarat se o zhruba nízké jednotky tisíc lidí s využitím vlastních zdrojů, které máme v tuto chvíli k dispozici.

Může sem z Ukrajiny přijet kdokoliv, nebo je to nějakým způsobem omezené?

Ti lidé, kteří sem přijedou, projdou přijímacím procesem. Nemůže to být jako v roce 2015, kdy byla neřízená migrační krize a vlastně jsme ani nevěděli, jací lidé se pohybují v Evropě. Proto ty lidi prověřujeme, a pokud by se jednalo o člověka, o kterém mají naše bezpečnostní složky informace, že je závadný nebo zapojený do organizovaného zločinu, tak sem nebude vpuštěn.

Jaká víza uprchlíci získají a jak dlouho zde budou moct zůstat?

Nově příchozí mohou získat dočasný pobyt na tři měsíce a v případě trvajících problémů budeme řešit jeho prodloužení. Také tu jsou lidé, kterým budou končit krátkodobá víza, a těm jsme připraveni víza prodloužit a umožnit jim tady zůstat.

Jaká doporučení máte pro Ukrajince, kteří sem již dnes přijedou?

Naše azylová centra jsou na ně připravena, jsou v nich posílené kapacity, pomáhají i neziskové organizace. Určitě bych těm lidem doporučil, aby se obrátili na ambasádu nebo web ministerstva vnitra. Je lepší, aby o sobě dali vědět dopředu, abychom o nich věděli a mohli zmapovat množství lidí, které se k nám chystá.

Při prvním ozbrojeném konfliktu v roce 2014 hledala většina Ukrajinců útočiště uvnitř svojí země. Dá se předvídat, zda se v tomto případě Ukrajinci uchýlí spíš do zahraničí?

Tento konflikt je mnohem rozsáhlejší než v roce 2014, kdy lidé utíkali z východu na západ Ukrajiny. Teď je zasažená celá Ukrajina, nejbližší zasažené území od nás je 80 kilometrů od slovenských hranic. Takže se dá očekávat, že to bude náročnější a že někteří Ukrajinci, kteří nebudou chtít zůstávat a čekat, jak se situace vyvine, budou odcházet do zahraničí. A Česko, Polsko a Slovensko budou první na řadě.

Zůstávají nadále někteří Češi na Ukrajině?

Minulý týden bylo v systému Drozd zaregistrováno 120 lidí (jedná se o dobrovolnou registraci českých občanů při cestách do zahraničí, pozn. red.). Situace eskalovala delší dobu a všichni zřejmě v posledním týdnu očekávali, že se něco stane, jen nebylo jasné kdy. Ale ti lidé, kteří chtěli odejít, už jsou podle mě pryč. Zůstávají zpravodajci, novináři. Ale rozhodně to nedoporučuji.