Ubodání partnerek jako přes kopírák. Jen co muž vyšel z vězení, spáchal další vraždu

Kriminalisté navrhli obžalovat šestatřicetiletého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu zabil tři týdny poté, co byl z mírovské věznice podmínečně propuštěn za vraždu jiné ženy. Tehdy si ve vězení odpykal 16,5 roku.
Kriminalisté na mírovském případu pracovali půl roku, muži nyní hrozí až výjimečný trest, sdělil mluvčí krajské policie Libor Hejtman.
„Kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné jednatřicetileté ženy, která přišla o život v listopadu 2025 v obci Mírov na Šumpersku. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na šestatřicetiletého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ uvedl mluvčí policie.
Vražda se stala loni 26. listopadu. Muž podle kriminalistů napadl přítelkyni po předchozím požití alkoholu a vzájemné hádce. Na družku zaútočil podle šéfa odboru obecné kriminality olomoucké krajské policie Jana Lisického zákeřně zezadu. Utrpěla mnohačetná poranění, zemřela na místě.
Útočník poté odešel, toulal se po okolí a poté telefonicky přivolal policii a doznal se. Se svou partnerkou, budoucí obětí, se podle policistů seznámil ještě během výkonu trestu, na jeho konci totiž pracoval i mimo věznici.
Vražda přítelkyň jako přes kopírák
Muž byl v minulosti odsouzen za téměř identický skutek, i tenkrát ubodal svou přítelkyni bezmála 50 ranami. Trest vězení si odpykával ve věznici na Mírově, od jeho propuštění do druhé vraždy uplynulo 22 dní, podotkl Lisický. „Ta vražda byla přes kopírák stejná jako ta původní, ran je pouze nepatrně méně,“ uvedl tehdy šéf kriminálky.
Obviněný nicméně poprvé vraždil ve svých 25 letech, kdy zaútočil na svou o šest let starší známou. Koncem května 2014 ženě v bytě ve Frýdku-Místku zasadil 50 ran, z toho 17 do krku.
Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský krajský soud jej za to v únoru 2015 poslal do věznice se zvýšenou ostrahou na 16,5 roku, muž se tehdy na místě vzdal práva na odvolání, stejně učinil i státní zástupce.
Další vraždy se dopustil pouze deset let a devět měsíců od vynesení předchozího rozsudku. Do spáchání první vraždy byl netrestaný, zjistila.
Šumperský státní zástupce Tomáš Horák, který případ před propuštěním muže na svobodu posuzoval, poté řekl, že podmíněnému propuštění nešlo z pohledu zákona zabránit. Horák poukázal na to, že zákonné podmínky pro podmíněné propuštění se posledních 15 let změkčují.
