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Ubodal partnerku na stezce u Vltavy. Policie obvinila staršího muže z vraždy

ČTK

Policie obvinila staršího muže z nedělní vraždy jeho partnerky v Českých Budějovicích. Tragédie se stala na Stezce u Vltavy poblíž Jiráskova jezu. Muž tam ženu ubodal, ta zemřela na místě. Policisté navrhli pro obviněného vazbu, informovali v úterý na webu. V případě odsouzení hrozí útočníkovi až 18 let vězení.

Jedná se o třetí letošní vraždu na jihu Čech. V lednu podle policie zavraždil muž svou partnerku na Strakonicku. (Ilustrační foto)
Jedná se o třetí letošní vraždu na jihu Čech. V lednu podle policie zavraždil muž svou partnerku na Strakonicku. (Ilustrační foto)Foto: Policie ČR
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Muž na ženu podle policie zaútočil v neděli odpoledne. „Policisté z oddělení hlídkové služby byli na místě během několika minut a útočníka zadrželi. Ženě již nedokázali pomoci. Nikomu dalšímu se nic nestalo,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Dodal, že motivem byly dlouhodobé partnerské spory. Obviněnému hrozí až osmnáctileté vězení.

Jedná se o třetí letošní vraždu na jihu Čech. V lednu podle policie zavraždil muž svou partnerku na Strakonicku. V březnu pak podle policie opilý cizinec nožem zabil v Prachaticích muže.

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