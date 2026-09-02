Ublížení na zdraví z nedbalosti? Nehodu zbrusu nového obrněnce Tadeas řeší policie

Jen dva měsíce poté, co koncern Czechoslovak Group (CSG) v Paříži pokřtil čtyřkolovou verzi obrněnce Tadeas, musí řešit jeho nehodu. Mnohatunové vozidlo, ve kterém sedělo pět lidí, se poslední prázdninovou sobotu během předváděcí jízdy převrátilo. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, policie začala věc prověřovat pro podezření z trestného činu. Několik lidí museli záchranáři ošetřit.
K nehodě došlo v brzkém odpoledni během masově navštěvované akce Tankový den v areálu Vojenského technického muzea v Lešanech. A to jen pár desítek minut poté, co se obrněnec Tadeas 4×4 v sobotu 29. srpna v rámci oficiálního programu předvedl tisícovkám přihlížejících.
Řidič nejdřív s obrněncem vystoupal na pahrbek a nejspíš ve velké rychlosti pak po jeho sjezdu začal volantem točit doleva. Tadeas se nejdříve dostal jen na dvě kola, chvíli nato se celý převážil a zůstal ležet na pravém boku.
Jak zjistilo Aktuálně.cz, nehodu nyní prověřuje policie z obvodního oddělení Benešov, a to pro podezření ze spáchání přečinu (méně závažná kategorie trestného činu, pozn. red.) ublížení na zdraví z nedbalosti.
„Samotné prověřování je na počátku, kdy policisté budou zjišťovat, z jakých příčin k havárii došlo a do jaké míry se na ní podílel řidič a způsob jeho jízdy. Do této chvíle nebyla zjištěna žádná závada na vozidle,“ popisuje Schneeweissová.
Pokud se prokáže, že za nehodu může řidič, dle legislativy mu hrozí až tři roky vězení a zákaz činnosti. Hned po sobotním incidentu policie informovala, že dechová zkouška na alkohol byla u 33letého muže za volantem negativní.
Několik lidí ošetřili záchranáři
Vojenský historický ústav Praha, pod něhož technické muzeum v Lešanech patří, v sobotu 29. srpna informoval, že k převrácení vozidla společnosti Tatra Defence Vehicle patřícího do koncernu CSG miliardáře Michala Strnada došlo při předváděcí jízdě pro televizní štáb.
Většina lidí už v tu chvíli ze zabahněné arény odešla do jiných částí rozsáhlého areálu lešanského technického muzea.
Kromě řidiče uvnitř obrněnce seděli dva dospělí a s nimi dvojice nezletilých dětí. Několik lidí museli přivolaní záchranáři ošetřit. Vojenský historický ústav informoval, že zranění utrpěl i zaměstnanec společnosti Tatra Defence Vehicle.
„U zraněných osob budeme čekat na lékařské zprávy, nicméně jejich zranění jsou lehčího charakteru,“ přibližuje nyní středočeská policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Cestující byli řádně připoutáni a jejich přepravování bylo v souladu s bezpečnostními pravidly,“ doplnila.
„Příčinou nehody nebyla technická závada, vozidlo bylo i po nehodě pojízdné a škody na něm byly minimální. Více se k nehodě nebudeme po dobu jejího šetření vyjadřovat,“ prohlásil Andrej Čírtek, mluvčí CSG.
Upravený podvozek
Společnost Tatra Defence Vehicle původně stavěla vozidlo Tadeas na šestikolovém podvozku, kromě čtyřkolové verze může podle webu výrobce fungovat i na platformě 8×8. Reálné je, že CSG svého nového Tadease 4×4 přihlásí do dlouho chystaného kontraktu českého vojska.
V něm si ozbrojené síly chtějí pořídit 185 čtyřkolových obrněnců za 25 miliard korun. Z armádních analýz několikrát vyšlo jako ideální řešení australské vozidlo Bushmaster, obrana chce však v otevřeném tendru dát prostor co nejširšímu spektru výrobců.
„Nezveřejňujeme informace o případných budoucích komerčních nabídkách našich produktů,“ řekl za CSG mluvčí Čírtek.
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