Ubití známého sekerou bylo opilstvím, ne vraždou, řekl soud. Muž si odsedí sedm let

Za ubití známého sekerou si Robert Turek z Prahy odpyká sedm let vězení. Trest mu potvrdil odvolací soud, který se ztotožnil s názorem, že spáchaný skutek je nutné posoudit jako opilství, nikoliv jako brutální vraždu. Na základě žádosti Turkovy obhájkyně navíc soud muži zrušil původně uložené ústavní protialkoholní léčení s tím, že Turek není na alkoholu závislý. Rozhodnutí je pravomocné.

Předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Jiří Lněnička připomněl, že podle závěru znalkyně byl Turek v době páchání trestné činnosti nepříčetný, protože měl v krvi až tři promile alkoholu. "Za této situace je právní kvalifikace, kterou nalézací soud použil, naprosto správná," uvedl.

Trestný čin se stal 7. března 2020 v bytě v Mochovské ulici v Praze-Hloubětíně. Dvaašedesátiletý Turek dříve u soudu popsal, že si šel nakoupit pivo a v parku potkal o tři roky mladšího známého. Na jeho žádost ho vzal k sobě domů a ještě přikoupili další alkohol.

Na to, proč známého následně napadl, si Turek nevzpomněl. Mezi mačetami, bodáky a dalšími zbraněmi, které měl uložené pod postelí, si vybral tu největší - sekeru dlouhou 80 centimetrů. Svému hostovi zasadil dvě desítky ran, z toho tři do hlavy a krku, kterými přeťal krční páteř i míchu. Když si uvědomil, že je muž mrtvý, sám zavolal policii.

Proti původnímu verdiktu se odvolala státní zástupkyně, Turek i otec usmrceného muže. Státní zástupkyně žádala o vrácení věci k dalšímu projednání. Podle ní městský soud rezignoval na zjištění všech podstatných okolností případu. Trvala na tom, že skutek byl vraždou. I pokud by byl opilstvím, měl podle ní následovat přísnější trest než sedmiletý. Otec oběti se domáhal půlmilionového odškodného.

Odvolací senát vyhověl pouze obhájkyni, které dal za pravdu v tom, že nebyl důvod ukládat Turkovi protialkoholní léčbu. "Léčit lze pouze duševní chorobu nebo poruchu. Znalci u obžalovaného žádnou neshledali. Nadužívání alkoholu je běžnou praxí v populaci a za této situace by skutečně musel na léčení každý druhý," prohlásil Lněnička.

Za vraždu hrozilo Turkovi 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest, za opilství pak tři až deset let. Opilství se podle trestního zákoníku dopustí člověk, který se požitím nebo aplikací návykové látky přivede do nepříčetného stavu a v něm se dopustí činu, který by byl jinak trestný.

Turkův motiv se nepodařilo objasnit. Podle obžaloby muž zřejmě pociťoval křivdu za předchozí zneužívání a okrádání ze strany bezdomovců a sociálně vyloučených, k nimž patřila i jeho oběť.