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Domácí

U ženy na Bulovce, která byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala

ČTK

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom v neděli ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.

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Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. (ilustrační foto)Foto: Shutterstock – oes
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"Pacientka zůstává nadále v péči lékařů Fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu. O dalším léčebném postupu bude rozhodnuto podle výsledků laboratorních testů," sdělila mluvčí MZd Naďa Chattová.

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