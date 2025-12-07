"Dobře, že ho odvolali." Nový šéf Správy železnic by neměl mít politickou "tlačenku"

Jak vnímáte postup ministerstva dopravy a správní rady, která v pondělí Jiřího Svobodu odvolala?
Dá se říct, že se k tomu ministerstvo postavilo čelem. Když je takové podezření, ten člověk by neměl pokračovat ve své funkci. Doufáme, že když se znovu ukázala taková kauza, tak se přistoupí k transparentnímu výběrovému řízení s účastí veřejnosti a nový generální ředitel bude vybrán s nejlepším vědomím a svědomím. Doufáme, že budou kandidáti prověřeni nejen z hlediska, co nabízí a jak chtějí zamezit opakování takových kauz, ale i jaké mají pozadí, v jakých firmách fungují a tak dále.
Myslíte, že by měly být z aktuálně probíhající kauzy vyvozeny další důsledky, kromě transparentního výběrového řízení?
Řeknu to takto - jakmile je v organizaci problém ve vedení, tak se to vždy špatně řeší, protože tam nemohou fungovat vnitřní mechanismy. Nefungují protikorupční opatření, protože všichni jsou podřízení. V tomto případě nejde asi dělat nic jiného, než snažit se dosadit nového člověka, aby si veřejnost řekla, že jste se snažili vybrat toho nejlepšího.
Zároveň celou kauzu prošetřuje policie, což je nezávislá linka. Dobrou cestou také je projít certifikací ISO 37 001, která se týká protikorupčního managementu a vede ke skutečným organizačním změnám v organizaci. Zároveň je nutné ji každé dva roky obnovovat.
Veřejné zakázky, které Správa železnic zadávala, vyhrávala relativně úzká skupina firem. Správa argumentovala tím, že mají striktní kritéria, která ne každý splňuje. Jak se na zadávání zakázek z jejich strany díváte vy?
Neznám to přesně do detailů. Ale jak u Ředitelství silnic a dálnic, tak u Správy železnic neustále vyvstávají pochybnosti ohledně zadávacích řízení. V hodnocení transparentnosti jsme se dívali, jakým způsobem komunikují…
Dříve jsme hodnotili, jestli nějakým způsobem komunikují nad rámec s dodavateli, jestli například dávají neúspěšným vědět, proč neuspěli, či zda se snaží zjistit, jestli se jim v zadávacím řízení něco nelíbilo a tak dále. A to vůbec nedělají.
Nechci být tím, kdo bude tvrdit, že tam probíhá korupce. Ale rozhodně nedělají vše proto, aby zadávání bylo co nejtransparentnější a nevzbuzovalo pochyby.
Transparentnost je předpoklad kontroly a toho, že chápete, že fungujete za veřejné peníze…
Svoboda není ze strany policie zatím z ničeho obviněn. Nakolik je ale u veřejného činitele diskvalifikační vzhledem k jeho funkci samotný policejní zásah? Jelikož tam zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), tak příprava rozhodně probíhala minimálně rok dva, takže předpokládám, že vědí, co dělají.
Je dobré, že Svoboda skončil. Respektive neskončil sám, ale odvolali jej. Člověk by měl z funkce odejít, dokud se vše neprošetří. Pokud se ale podezření nepotvrdí, měl by se k tomu stát postavit čelem, jako tomu bylo například u (exministryně obrany za TOP 09 - pozn. red.) Vlasty Parkanové, která nedávno dostala odškodné.
Podle mě je pak rozdíl, kdyby Svoboda rezignoval sám, což neudělal, ale byl odvolán. Šlo tak pravděpodobně o zásah z ministerstva dopravy.
A jak by se k situaci mělo postavit samotné ministerstvo dopravy?
Oni se k tomu už postavili. Teď je nejdůležitější nové výběrové řízení, protože důvěra veřejnosti klesla.
Výběrové řízení, ve kterém byl Svoboda za šéfa Správy železnic vybrán, nebylo veřejné. Nakolik je to obvyklé?
Velice. Personální obsazování je nejen u státních firem obecně nejslabší oblastí. Transparentní výběrové řízení není v Česku standard. Neznamená to, že žádné nebylo, jen o něm nic nevíte. Neexistuje žádný záznam, který by říkal, kdo byl v komisi, není z toho prezentace.
Ideál je: finální kolo s předvybranými kandidáty je veřejné, s veřejným protokolem a hlavními informacemi o tom, proč byl daný kandidát vybrán, že by to bylo celé veřejně. Aby byl důkaz, že nejde o politickou "tlačenku".