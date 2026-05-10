U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku, zřejmě jel mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na dnešek mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva.
Měla by určit, zda nezletilý nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Kvůli nehodě byl na trati mezi Uhříněvsí a Říčany zhruba na dvě a půl hodiny přerušen provoz vlaků. Obnovený byl dnes kolem 01:30, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Nehoda se stala v sobotu před 23:00. "Policisté prověřují okolnosti tragické události, při níž zřejmě při jízdě mezi vagony vypadl mladík, respektive osoba mladistvá, z vlaku a utrpěl zranění neslučitelná se životem. U zemřelého byla nařízena soudní pitva," uvedl Truxa.
Na místo podle Kavky zamířily všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně hasičů Správy železnic. "Prvotní informací byl pád osoby po jízdě na vnější části vagonu vlaku do kolejiště," dodal Kavka.
