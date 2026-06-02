U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo, nehodu nepřežili dva lidé

U pražského letiště Točná spadlo v úterý odpoledne soukromé ultralehké letadlo, nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o nehodě informovala na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví.
Nehoda se stala krátce po 16:00. "Na místě byly dvě osoby bez známek života," řekl mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs. Dodal, že na místo byl povolán koroner.
Státní zástupce obžaloval muže viněného ze špionáže pro Čínu
Státní zástupce podal obžalobu na muže viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Serveru iROZHLAS.cz to v úterý sdělila Kateřina Eliášová, mluvčí pražského městského soudu, který se bude případem zabývat. Muž je obžalovaný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice.
Pavel bude ve čtvrtek chtít od Hlaváče slyšet jeho priority v čele armády
Prezident Petr Pavel bude chtít ve čtvrtek od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu české armády, slyšet jeho priority. Očekává od něj kontinuitu v tom, co dělal dosud.
ŽIVĚ Kyjev a Dnipro terčem masivních ruských úderů, úřady hlásí nejméně osmnáct mrtvých
Nejméně 18 mrtvých a stovky raněných si v noci na úterý vyžádaly rozsáhlé ruské údery na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. V Dněpropetrovské oblasti si útoky na Dnipro podle úřadů vyžádaly nejméně 12 obětí a 37 zraněných. Z Kyjeva hlásí úřady šest mrtvých a 79 raněných, včetně tří dětí. Několik dalších lidí zůstalo uvězněno pod sutinami budov.
Vesmírné signály přicházejí úplně jinak, než jsme si mysleli. Vědci našli klíč k velké kosmické záhadě
Podivné signály přicházející z vesmíru léta mátly vědce. Objevují se v intervalech od minut po hodiny a astronomové si dlouho lámali hlavu, odkud pocházejí. Teď tvrdí, že konečně našli klíč k rozluštění jedné z největších kosmických záhad posledních let.
Trump jako nového šéfa tajných služeb vybral hypotečního specialistu Polteho
Americký prezident Donald Trump vybral za nového úřadujícího šéfa amerických tajných služeb (DNI) Billa Pulteho, nynějšího ředitele Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a předsedu představenstva hypotečních agentur Fannie Mae a Freddie Mac.