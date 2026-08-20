Zřítila se 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Jde o první případ v Česku

U Potštátu na Přerovsku ve čtvrtek spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku, její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. ČTK to řekl starosta Potštátu René Passinger.
Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) je to první pád větrníku v České republice.
„V tuto chvíli není známa příčina pádu, a nechci proto předbíhat výsledky odborného šetření ani spekulovat o tom, co k události vedlo,“ uvedl Passinger. Z fotografií z místa havárie je patrné, že se vyvrátil celý sloup větrné elektrárny a po nárazu na zem se rozbila turbína s lopatkami. Předseda ČSVE Michal Janeček ČTK řekl, že v Česku dosud žádná větrná elektrárna nespadla. „Je to (pád větrníku u Potštátu) anomálie,“ podotkl.
Spadlá elektrárna byla na poli u Potštátu součástí větrného parku, který čítal čtyři sloupy s turbínami. „Za město budeme po provozovateli požadovat okamžité prověření bezpečnosti zbývajících větrných elektráren. Po takto závažné události považuji důkladnou odbornou kontrolu za naprostou samozřejmost,“ uvedl Passinger. Vyjádření firmy Vapol CZ a ministerstva průmyslu a obchodu ČTK zjišťuje.
Starosta vyzval obyvatele, aby se k místu havárie ani k jednotlivým částem elektrárny nepřibližovali a s ničím nemanipulovali. „Jde o technické zařízení, u kterého nelze bez odborného posouzení vyloučit další rizika,“ upozornil.
Z údajů ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren u Potštátu byla instalována v roce 2005 a poslední v roce 2011. Skutečné stáří větrníků ale může být vyšší, jelikož před instalací v Česku mohly podle informací ČTK některé z nich vyrábět elektřinu v zahraničí.
Havárie větrných elektráren jsou v Česku velmi ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu.
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