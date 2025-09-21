Domácí

U památníku obětí střelby na filozofické fakultě přibyla deska se jmény obětí

před 43 minutami
U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji dnes odhalili zástupci spolku Spojeni nadějí, filozofické fakulty, univerzity a pozůstalí.
Pomník obětem střelby na filozofické fakultě.
Pomník obětem střelby na filozofické fakultě. | Foto: Profimedia.cz

Po střelbě na fakultě 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů. Deska je podle mluvčího univerzity Jana Bumby pomníkem i symbolem společné paměti, bolesti, ale i síly a naděje. Student, který střílel, po činu spáchal sebevraždu.

Pietní setkání začalo vystoupením pěveckého sboru pod vedením dirigentky Moniky Václové na schodech Rudolfina. Sbor podle spolku Spojeni nadějí sdružuje členy mnoha pražských hudebních těles, kteří chtěli vyjádřit sounáležitost s pozůstalými či sdílet vlastní vzpomínky na zesnulé.

Oběti tragické střelby připomíná asi tři metry vysoká přírodní plastika naproti sídlu fakulty na náměstí Jana Palacha. Zástupci školy dočasný památník představili v červnu 2024, půl roku po tragédii. U památníku nyní přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Lidé k památníku po odhalení přinášeli květiny či svíčky, oběti uctili také tichou vzpomínkou.

O doplnění jmen na pomník se podle Bumby diskutovalo od loňského roku, impulzem podle něj byla potřeba, kterou vyjádřili pozůstalí. Na přípravě návrhu a realizaci se podíleli akademický architekt Václav Králíček, sochař Vojtěch Adamec mladší, kameník Aleš John, který vytesal všechna jména obětí, a dodavatel monumentu Tomáš Hrdina.

Všichni čtyři v neděli krátce promluvili a označili za čest, že k pietnímu místu mohli přispět. Králíček doplnil, že by byl rád, kdyby byla v co nejbližší době zahájena celková rekonstrukce náměstí, jejíž projekt má Praha připravený a pietní místo by po ní bylo na patřičném místě, které bude ovládat celou plochu náměstí.

Hlavním organizátorem pietní akce je spolek Spojeni nadějí s podporou Filozofické fakulty a Univerzity Karlovy. Odhalení desky se zúčastnila například děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková. Předseda spolku Spojeni nadějí Lukáš Křístek v projevu mimo jiné poděkoval tvůrcům desky.

Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student, který podle policie pár dní před střelbou na fakultě zavraždil v Klánovickém lese na okraji Prahy muže a dvouměsíční dítě a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal po činu sebevraždu.

 
