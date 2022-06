U maturitních testů si nejlépe vedli studenti gymnázií, především těch víceletých

U maturitních testů dopadli letos podobně jako v minulých letech nejlépe gymnazisté, a to hlavně z víceletých gymnázií. Na osmiletých jich neuspělo 0,9 procenta a na šestiletých 1,3 procenta, zatímco na čtyřletých gymnáziích zkoušku nezvládlo 2,4 procenta studentů. Naopak nejhůře skončili žáci na netechnických oborech učilišť a studenti na netechnických nástavbách.

Výsledky letošních maturitních testů zveřejnilo na svých stránkách Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Státní didaktické testy se konaly od 2. do 4. května. Přihlásilo se k nim zhruba 73 800 studentů, z nich přibližně 70 100 poprvé. Již dříve Cermat oznámil, že neúspěšnost se u testů proti minulému roku zvedla, ale proti předcovidovému roku 2019 mírně klesla.

Letos neuspělo 13,7 procenta těch, kteří šli k testům poprvé. Loni to bylo o 2,5 procentního bodu méně, před třemi roky o 0,4 procentního bodu víc. Výsledek v češtině a angličtině je podle Cermatu srovnatelný s rokem 2019 a v matematice se zlepšil.

Z analýzy výsledků z různých oborů vzdělávání plyne, že nejsnazší byly státní testy jako obvykle pro gymnazisty. Češtinu, která je povinná pro všechny, jich na osmiletých gymnáziích nezvládlo 0,4 procenta, na šestiletých 0,8 a na čtyřletých 1,2 procenta. Na víceletých gymnáziích měli maturanti zároveň největší průměrný počet bodů, v průměru měli správně kolem čtyř pětin testu. Na netechnických oborech učilišť, která dopadla nejhůře ze čtyřletých maturitních oborů, propadlo z českého jazyka 21,7 procenta žáků a zisk bodů byl průměrně asi 55 procent.

Gymnazisté obsadili místa nejúspěšnějších maturantů rovněž v matematice, angličtině, němčině a ruštině. Francouzštinu a španělštinu si žáci z jiných typů škol až na několik výjimek ani nevybrali.

Ve srovnání různých typů gymnázií si nejlépe vedli žáci těch víceletých. Z matematiky jich na osmiletých propadlo méně než jedno procento, na šestiletých 1,4 procenta. Na čtyřletých gymnáziích to byly tři procenta. Angličtinu zvládli na šestiletých gymnáziích všichni, na osmiletých ji nesložilo 0,2 procenta a na čtyřletých 0,4 procenta žáků. Naopak nejvíce neúspěšní byli v matematice i v angličtině studenti zdravotnických odborných škol. V matematice jich propadla téměř polovina a v angličtině 17,6 procenta.

Odborníci na vzdělávání dlouhodobě diskutují o tom, že společná maturita pro všechny není ideální. Aby ji měli šanci zvládnout i učňové, musí být pro gymnazisty lehká. Pokud by byla na vyšší úrovni, žáci z jiných škol by podle expertů propadali v mnohem větším množství. Pro stát by to bylo ekonomicky nevýhodné.

Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) slíbila, že maturity upraví tak, aby odpovídaly 21. století. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) již dříve řekl, že by se mu líbilo třeba to, kdyby se státní maturita přeměnila ve středoškolské minimum, které by studenti mohli skládat už v době svého studia, a to i opakovaně.

VIDEO: Pořád vnímáme maturitu jako iniciační obřad. Nechci, aby byla utrpením, říká Gazdík