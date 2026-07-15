U Lidic havarovaly dva autobusy, 12 lidí je zraněných, jedna žena vážně

U Lidic na Kladensku ve středu ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 12 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepraví do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí, jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, řekla mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Vozy se srazily před 7:00. Podle hasičů i záchranářů jsou všichni lidé mimo havarované autobusy. Silnice I/61 je podle policie uzavřená. Havárie se odehrála u tamní odbočky na Lidice.
„Jedna žena utrpěla středně těžké zranění, je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do ÚVN. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a Slaném,“ uvedla mluvčí záchranářů.
Hasiči na síti X informovali, že pro nezraněné cestující přijede náhradní autobusová doprava.
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