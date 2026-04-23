U Kvildy bylo ráno 11 pod nulou, zítra ale teploty vystoupají až na 20 stupňů

V pátek a sobotu vystoupají denní teploty v Česku ke 20 stupňům Celsia, poté se mírně ochladí. V noci na pondělí teploty mohou klesnout pod nulu. Srážek bude v nejbližších dnech jen minimálně. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Už dnes mají denní teploty vystoupat na 14 až 19 stupňů. V pátek a sobotu může být ještě o jeden až dva stupně tepleji. Po oba dny bude jasno až polojasno, jen na severu nebo severovýchodě země se ojediněle vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách smíšené nebo sněhové.
V neděli se pak mírně ochladí a i v následujících dnech se denní teploty budou držet do 15 stupňů. V neděli bude více oblačnosti, ale srážky budou opět jen minimální. V noci na pondělí se mohou vyskytnout mrazíky, teploty podle ČHMÚ klesnou na plus dva až minus tři stupně.
Na jihu Čech mrzlo, u Kvildy naměřili minu 11 stupňů
U šumavské Kvildy dnes ráno meteorologové naměřili minus 11 stupňů Celsia. Šlo o nejnižší hodnotu v Česku. Ráno mrzlo na téměř na celém území Jihočeského kraje, řekla českobudějovická meteoroložka Eva Houbová.
Na Šumavě teploty klesly pod minus 10 stupňů na několika místech. Například na Březníku u Šumavy naměřili minus 10,6 stupně Celsia. Na Horské Kvildě bylo minus 10,4 stupně Celsia.
Podle Houbové mohou mrazivá rána v regionu být i v následujících dnech. „Až do neděle očekáváme jasné počasí, proto teploty mohou klesat podobně jako dnes,“ řekla.
Mrazy mohou poškodit pozdně kvetoucí ovocné stromy, hlavně třešně, višně a jabloně. Riziko poškození mrazy trvá podle pěstitelů zhruba do poloviny května. Ovocnáři chtějí před mrazy bránit hlavně cennější druhy jako meruňky a třešně. Kromě síly mrazu je podle nich zásadní i doba, po kterou mráz v sadech trvá. Největší riziko představuje situace, kdy začne mrznout před půlnocí a mrzne až do rána. Dvou- až tříhodinový mráz při ranním vyjasnění ohrožuje sady méně.
