Přeskočit na obsah
Benative
29. 8. Evelína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení, 12 lidí bylo evakuováno

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

U Křivoklátu na Rakovnicku najel v úterý ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice-Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy, vyplývá z informací Správy železnic (SŽ) a Českých drah (ČD).

Motorový vůz Hydra
Ilustrační foto.Foto: Martin Švancar
Reklama

Událost byla hlášena kolem 4:00. „Poškozen je podvozek vlaku a došlo k úniku nafty,“ uvedl mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Na místě jsou hasiči Správy železnic, dodal.

Část vlaků musela být odřeknuta. Podle ČD by provoz na trati mohl být obnoven kolem 8:00.

Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101
Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101
Tu-95MS vypouští střelu s plochou dráhou letu Ch-101

Další úder na klíčové letiště. Putin přišel o nenahraditelný stroj

Ruské letectvo utrpělo na základně Engels další těžkou ránu. Při ukrajinském úderu byl zasažen strategický bombardér Tu-95MS, ze kterého Moskva odpaluje střely s plochou dráhou letu. Podle satelitních snímků má letoun odtržené křídlo. Pro Rusko jde o nenahraditelnou ztrátu: výroba legendárního stroje skončila v roce 1992 a počet provozuschopných kusů klesl z původní šedesátky na třicet sedm.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si část jejích zásob

Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistily si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to v sobotu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social.

On,The,Car,Crash,Traffic,Accident,Scene,Rollover,Smoking,Vehicle
On,The,Car,Crash,Traffic,Accident,Scene,Rollover,Smoking,Vehicle
On,The,Car,Crash,Traffic,Accident,Scene,Rollover,Smoking,Vehicle

Přichází nejrizikovější období na silnicích. Co říká expert na vybržděného kamioňáka?

Řidiči by měli být na pozoru. Nadcházející víkend, kdy se Češi vrací z dovolených, totiž patří mezi nejrizikovějších období na českých silnicích. Má to hned několik příčin, vysvětluje dopravní odborník Roman Budský z Vize 0 v pořadu Spotlight. Zmínil také nejčastější chyby českých řidičů, proč palubní displeje zvyšují riziko nehody a zhodnotil i nedávný případ „vybržděného“ řidiče kamionu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama