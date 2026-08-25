U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení, 12 lidí bylo evakuováno

U Křivoklátu na Rakovnicku najel v úterý ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v úseku Lašovice-Roztoky u Křivoklátu zastavený. Náhradní dopravu zajišťují autobusy, vyplývá z informací Správy železnic (SŽ) a Českých drah (ČD).
Událost byla hlášena kolem 4:00. „Poškozen je podvozek vlaku a došlo k úniku nafty,“ uvedl mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Na místě jsou hasiči Správy železnic, dodal.
Část vlaků musela být odřeknuta. Podle ČD by provoz na trati mohl být obnoven kolem 8:00.
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