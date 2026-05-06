6. 5. Radoslav
U Karlovy univerzity se našla taška plná munice, police už na místě zasahuje

Anna Nix
V kavárně poblíž Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byla podle informací agentury Aktu.cz nalezena taška plná munice. Z veřejných snímků vyplývá, že na místě probíhá policejní zásah.

Ze zveřejněných snímků vyplývá, že na místě zasahovaly nejméně tři policejní hlídky. (Ilustrační foto)Foto: Policie ČR
Podle vyjádření policejního mluvčího Jana Daňka pro CNN Prima News se v tašce, která byla nalezena v ulici Černá nedaleko Národní třídy, nacházelo několik kusů munice.

„V kavárně v Černé ulici řešíme nález tašky, ve které je několik kusů loveckých nábojů a olej na čištění zbraní,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk. Daná taška přitom byla minulý týden ukradena. „Taška bude po prověření s největší pravděpodobností vrácena jejímu majiteli,“ přiblížil mluvčí. Odcizení tašky bylo nahlášeno minulý týden.

Zmíněná kavárna se nachází v Paláci Marathon, v němž od roku 1995 sídlí Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (ETF UK).

