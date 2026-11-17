U hlavního nádraží v Praze se dnes ráno srazily dva vlaky. Na místě jsou podle hasičů nižší desítky zraněných lidí, většina lehce. Několik lidí utrpělo také těžká zranění, záchranáři je rozvážejí do pražských nemocnic. Na místě mají evakuační speciál. Zasahují všechny složky záchranného systému.
Nehoda se stala kolem 07:00 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. Srazily se osobní vlaky, jely nižší rychlostí. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Primárním úkolem je třídění zraněných osob,“ uvedli hasiči.
Omezení na trati, které podle odhadu dopravce potrvá několik hodin, se dotkne desítek spojů. Vlaky proto nejezdí až na hlavní nádraží, ale začínají a končí jízdu ve Vysočanech a Libni. Některé jezdí odklonem přes stanici Praha-Holešovice.
České dráhy na webu upozornily, že lidé mohou v Praze využít hromadnou dopravu. Jízdenky ČD jim budou uznávány na části linek metra B a C, na několika tramvajových linkách a také v některých autobusech.
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