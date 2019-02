U Frýdku-Místku začali likvidovat barely s odpadem. Je to tam cítit, říká primátor

Ve skladu ve Starém Městě u Frýdku-Místku začínají práce na likvidaci barelů s nebezpečným odpadem. Chemici začnou odebírat a analyzovat jejich obsah. Specializovaná firma Aquatest ve středu ráno převzala areál a dovezla tam kontejnery, ve kterých se chemici budou převlékat. Nyní dělá prvotní ohledání.

Frýdecko-místecký primátor Michal Pobucký (ČSSD) řekl, že po roztřídění by měly být barely odváženy pryč, hotovo by to mělo být za deset pracovních dnů. "Je to tam zhruba do výšky pěti metrů naskládáno lidově řečeno hala bala. Nicméně došlo k určité změně: začíná to tam být cítit. To znamená, po chvíli se vám začíná motat hlava," řekl Pobucký.

Místo kontrolují pracovníci z městského odboru životního prostředí i hasiči, kteří pravidelně odebírají vzorky, sledují případné zamoření půdy a vzduchu i radioaktivní zamoření. Hlídá tam policie. Podle předpokladů je ve skladu asi 500 tisíc litrů odpadů. Projektový manažer společnosti Aquatest Libor Dostál řekl, že barelů je více než 2500 a hasiči už v nich zjistili 26 různých typů látek.

"Dneska zahajujeme inventarizací látek, které jsou v objektu. Jak jsme při převzetí zjistili, ty palety tam nejsou vzorně narovnány, nestojí přímo na sobě, manipulace s tím nebude úplně jednoduchá," řekl Dostál. "Pokud tam nebude něco nepředvídaného, tak bychom možná do konce týdne měli mít základní identifikaci hotovou, takže bychom příští týden mohli začít vozit," dodal.

Společnost Aquatest má zkušenosti s likvidací lagun v Ostravě i likvidací podobné skládky v Lovosicích. Odvezený odpad by mohl být uskladněn v zabezpečených skladech nebezpečných odpadů ve Starém Městě u Uherského Hradiště, možných úložišť je ale podle Dostála víc.

Transport barelů bude stát zhruba 400 tisíc korun

"Jsme domluveni, že v pátek svolám znovu krizový štáb, kde bychom měli vyhodnotit po prvních dvou dnech činnosti stav, jaký je, a podle toho se domluvíme, co bude dál, zdali bude zapotřebí, aby hasiči i policie byli stále na místě, případně zdali nedochází k nějakým komplikacím při samotném odvozu nebezpečného odpadu," řekl primátor Pobucký.

Staré Město z hlediska státní správy spadá pod Frýdek-Místek, který zakázku financuje. Transport by měl podle Pobuckého stát zhruba 400 tisíc korun. "Nejvyšší částka zhruba 1,8 milionu ročně je za uskladnění. Nicméně my v současné době řešíme s ministerstvem i s krajským úřadem, že by se ten odpad dal zlikvidovat. Pokud budeme mít papír s razítkem, tak ho dáme raději zlikvidovat, než abychom ho měli někde několik let skladovat," řekl Pobucký. Potvrdí-li se, že odpad nezákonně navezla polská firma, přejde odpovědnost za likvidaci podle mezinárodních dohod na Polsko.

Do skladu odpad pravděpodobně navezla polská firma a kromě skladovací haly ve Starém Městě ho uložila také v objektu v Bohumíně na Karvinsku, kde je ho okolo 150 tisíc litrů. Bohumín zatím podle mluvčí radnice Lucie Balcarové zajištění materiálu nechává na majiteli soukromého objektu, podle vedení města odpad obyvatele neohrožuje.