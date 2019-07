U dálniční policie mají do roku 2025 přibýt stovky míst, důvodem je vyšší provoz

před 52 minutami

Do roku 2025 by mělo v dálničních odděleních Policie ČR přibýt 750 služebních míst. Během příštího roku by mělo přibýt 231 míst na stávajících oddělení a dalších 34 pro postupné obsazení nových oddělení Droužkovice, Borek a Napajedla. V současnosti je u dálniční policie 591 obsazených systemizovaných služebních míst. Návrh rozvoje dálničních oddělení připravilo ministerstvo vnitra.

V Česku je v rámci policie zřízeno dvacet dálničních oddělení a jedno oddělení silničního dohledu na úrovni dálničního oddělení, píše se v důvodové zprávě materiálu. Koncepce do roku 2020 původně počítala s navýšením na 634 míst. Od doby, kdy byla koncepce připravena, se ale podle návrhu situace na českých dálnicích změnila. V červenci 2016 například přibylo dálniční oddělení ve Vysokém Mýtě. Od ledna 2016 se také většina dosud rychlostních silnic přeměnila v dálnice a délka dálniční sítě se zvýšila na 1222,7 kilometru. Mezi dalšími důvody pro navýšení počtu míst předkladatelé zmiňují budování nových dálničních úseků nebo zvyšování intenzity silničního provozu. Ta na dálnicích podle návrhu od roku 2010 vzrostla o 45 procent. Nejvíce míst přibude na Vysočině Nejvíce služebních míst by po navýšení mělo být na dálničním oddělení Velký Beranov na Vysočině. V kraji se totiž podle materiálu nachází jeden z nejrizikovějších úseků dálniční sítě, úsek dálnice D1. Počet míst by se měl navýšit o 21 na 77 míst. Předpokládané náklady na navýšení služebních míst, včetně provozních výdajů a vybavení, odhaduje materiál na téměř tři miliardy korun do roku 2025. Roční výdaje od roku 2026 by se pak měly pohybovat pod 700 miliony korun. V návrhu se také počítá se zřízením čtrnácti pracovních míst pro všechna nově zřizovaná dálniční oddělení. Dálniční oddělení patří pod odbory služby dopravní policie krajských ředitelství. Plní úkoly na dálnicích a vybraných silnicích, zejména dohlíží na bezpečnost a plynulost dálničního provozu. Dálniční policisté také odhalují trestné činy a přestupky, spolupracují i s dalšími útvary policie.