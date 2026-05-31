U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili 13 lidí

Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce.
Ostatní byli zraněni lehce, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedla policie na X.
„Posádky na místě ošetřily celkem 13 zraněných osob. Všichni pacienti byli při vědomí,“ uvedla Kafková. Lidé s lehkým zraněním vyvázli z nehody s pohmožděninami a odřeninami. Pacienty přijaly nemocnice v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.
Policie uvedla, že v autobuse cestovalo kolem 30 cizinců, čtyři lidé, rovněž cizinci, jeli v osobním voze Mercedes. „Uzavření silnice bude na několik hodin,“ uvedli na x.
K nehodě ohlášené po 14:45 poslali záchranáři tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous.
Českem v neděli postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. Jihočeští hasiči měli vyšší počet výjezdů, hlavně čerpání vody nebo odstraňování polámaných větví
