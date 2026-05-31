Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

U Boršova nad Vltavou se srazil autobus s autem, záchranáři ošetřili 13 lidí

ČTK

Při srážce autobusu s osobním autem u Boršova nad Vltavou se v neděli odpoledne zranilo 13 lidí. Jedna žena má vážná mnohočetná zranění, další muž se zranil na hrudníku středně těžce.

Srážka autobusu s vlakem u Boršova
Srážka autobusu s vlakem u BoršovaFoto: Policie ČR
Reklama

Ostatní byli zraněni lehce, informovala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková. Operační středisko vyhlásilo kvůli nehodě mimořádnou událost. Podle policie v autobuse i v osobním voze cestovali cizinci. Silnice je zavřená, uvedla policie na X.

„Posádky na místě ošetřily celkem 13 zraněných osob. Všichni pacienti byli při vědomí,“ uvedla Kafková. Lidé s lehkým zraněním vyvázli z nehody s pohmožděninami a odřeninami. Pacienty přijaly nemocnice v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově.

Policie uvedla, že v autobuse cestovalo kolem 30 cizinců, čtyři lidé, rovněž cizinci, jeli v osobním voze Mercedes. „Uzavření silnice bude na několik hodin,“ uvedli na x.

K nehodě ohlášené po 14:45 poslali záchranáři tři posádky rychlé zdravotnické pomoci a dva lékařské vozy systému rendez-vous.

Reklama
Reklama

Českem v neděli postupují bouřky, meteorologové varovali před srážkami, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Nehoda se stala právě za silného deště na silnici II/143. Jihočeští hasiči měli vyšší počet výjezdů, hlavně čerpání vody nebo odstraňování polámaných větví

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russia Victory Day
Russia Victory Day
Russia Victory Day

Tisk orgánů, kryokomory… Putin vydává miliardy na boj proti stárnutí

„Lidské orgány lze s rozvojem biotechnologií neustále transplantovat, lidé mohou zůstávat stále mladí a dosáhnout až nesmrtelnosti,“ řekl loni ruský prezident Vladimir Putin svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi. Rozhovor, který zachytil mikrofon, nebyl určen pro veřejnost, nabídl ale vhled do zájmů ruského prezidenta. Kreml ve výzkumu dlouhověkosti rozjel rozsáhlý státem podporovaný program.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama