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Domácí

„To podělala.“ Babiš ji vyhodil, když hrozila zabitím psa, teď se exposlankyně vrací

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva

Její sněmovní kariéra skončila krátce před volbami, když se objevily nahrávky, na kterých si objednává zabití psa partnerky svého exmanžela. Teď se ale někdejší poslankyně ANO Margita Balaštíková pokouší o comeback. V barvách vlastního hnutí Odvážné Česko usiluje o zvolení do Senátu.

Margita Balaštíková, politička
Margita Balaštíková se pokouší o návrat v barvách vlastního hnutí.Foto: ČTK
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Balaštíková se uchází o křeslo v horní komoře v Uherském Hradišti, kde mimo jiné vyzve obhajujícího senátora Josefa Bazalu (KDU-ČSL) nebo záchranáře a kandidáta ANO Jiřího Vašicu.

Hnutí Odvážné Česko, za které bývalá poslankyně kandiduje, bylo podle údajů ministerstva vnitra registrováno letos v polovině července. Předsedkyní je právě Balaštíková.

Ta byla přitom dlouhé roky spojená s hnutím ANO, za které kandidovala už v roce 2013 jako nestranička. Později byla dokonce v předsednictvu uskupení a ve stínové vládě Andreje Babiše zastávala post ministryně zemědělství. Loni však své členství pozastavila.

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Důvodem byla kauza nahrávek, se kterou přišly Seznam Zprávy a která nakonec stála političku pozici dvojky na kandidátce ve Zlínském kraji. Nahrávky naznačovaly, že v roce 2023 si měla tehdejší poslankyně chtít objednat zabití psa. Zvíře patřilo nové partnerce jejího manžela Josefa Balaštíka. S ním se tehdy poslankyně rozváděla.

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Nahrávky tajně pořizoval právě Balaštík s odůvodněním, že to bylo po sérii konfliktů a chtěl mít důkaz, že mu manželka vyhrožuje. Kromě toho nahrál i další záznamy, podle kterých chtěla politička využít svého vlivu a zničit jeho firmu.

Šéf ANO Babiš tehdy řekl, že „to Balaštíková podělala“ a on s ní věc rychle vyřešil.

Balaštíková ale odmítá, že by se něčeho takového dopustila, a nahrávky označila za falešné. „Nikdy jsem nikoho nehledala ani nekontaktovala, aby udělal něco tak hrozného,“ uvedla.

Podle Seznam Zpráv ale soudní znalkyně Marie Hes Svobodová potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková. Policie nakonec případ odložila s konstatováním, že šlo o přestupek proti občanskému soužití, avšak už promlčený.

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