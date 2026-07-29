Tyto dvě političky se opravdu nemusí. Přitom toho mají tolik společného

Na první, ale jen opravdu krátký poslech, by si někdo mohl myslet, že si Taťána Malá a Eva Decroix rozumí. Vždyť si spolu tykají, umí se na sebe usmát a k tomu obě dávají na sociální sítě spoustu milých fotek ze svého soukromí. Ale běda, když mají spolu debatovat nebo když jedna o druhé něco napíše. Okamžitě se do sebe pustí a hádají se tak ostře jako málokdo jiný na politické scéně.
Přestože je v Poslanecké sněmovně 67 žen, což je mimochodem rekordní množství, dvě z nich mají vůči sobě opravdu specifický vztah – Taťána Malá a Eva Decroix. Dvě ženy narozené takřka ve stejné době, političky, které patří ve svých stranách k nejvýraznějším a nejaktivnějším, obě dávají stále něco na sociální sítě, obě jsou poměrně často před televizními kamerami a obě mají spoustu příznivců – a také kritiků. A především: opravdu se navzájem nemusí.
Jejich postavení je dáno už tím, že jedna je z hnutí ANO a druhá z ODS, jsou tedy politické soupeřky. Jenže v tomto případě jde ještě o něco víc než jen o politiku. Kdo sleduje jejich spory, nemůže si nevšimnout, že jde o osobnější spor, protože obě nemají daleko k tomu, aby se ostře obořily jedna na druhou. Navíc často to vypadá, jako by se předháněly i v tom, kdo ukáže více osobní fotky ze svého soukromí, ať se týká volného času, nebo třeba oblečení.
Jejich hlavní spory se ale týkají politiky. Malá má od loňských voleb navrch, jako předsedkyně velkého poslaneckého klubu hnutí ANO se často raduje z vítězství při hlasování sněmovny, do toho je vládní zmocněnkyní pro lidská práva.
Decroix, která se ještě loni dívala na Malou spatra z vládní lavice jako ministryně spravedlnosti, je nyní „jenom“ opoziční poslankyní, jež tahá za kratší konec, a k tomu je i místopředsedkyní klubu ODS. A v neposlední řadě obě sedí v ústavně-právním výboru.
„Ty jenom točíš videa, děláš si selfíčka a kritizuješ v televizi. Když tě ale pozvu na jednání ke stolu, tak nepřijdeš,“ vypálila zatím naposledy o víkendu Taťána Malá vůči Evě Decroix v Duelu CNN Prima News, které se podařilo posadit tyto dvě „sokyně“ k jednomu stole ve studiu.
Moderátor měl občas co dělat, aby je ukočíroval, protože si skákaly do řeči. Jejich hádky byly o to pikantnější, že si tykají, takže někteří diváci si mohli položit otázku, jak mohly tyto dvě oponentky k sobě získat někdy osobnější vztah.
„Prosím, nechte vždycky jedna domluvit druhou, bude to lepší jak pro mě, tak pro vás a hlavně pro diváky,“ napomínal je moderátor. Ne že by si tuto výtku vzaly úplně k srdci, hádaly se dál, ale přece jen už byla debata o něco klidnější. Tedy ne o moc.
Spory hlavně kvůli funkci pro Malou
I když obě ženy, které jsou věkově takřka vrstevnicemi, rozděluje celá řada témat, to zásadní se týká agendy lidských práv. Malá je totiž vládní zmocněnkyní pro lidská práva, což je nejvyšší post v Česku pro tuto agendu, ale ve skutečnosti není v posledních měsících ohledně tohoto příliš slyšet ani vidět.
Velmi dobře to bylo znát ve chvíli, kdy se vláda Andreje Babiše rozhodla zcela zásadně změnit systém ochrany těchto práv. Malá se na této změně nijak nepodílela a dopředu o ní nevěděla.
Eva Decroix jí tuto její slabou pozici velmi často připomíná a tvrdě ji za to kritizuje. „Já bych byla radši, kdybys natáčela videa a byla tím aktivním hlasem, který stojí za lidskými právy. Ty jsi ale dodnes veřejnosti nepřiznala, jestli jsi věděla o tom, že se staneš zbytečnou zmocněnkyní, protože ti rozpustí odbor,“ zeptala se jí Decroix na Primě a vyčetla Malé, že její předchůdci vždy za lidská práva bojovali.
„Ty jsi ale jediná, kdo neměl odvahu říct cokoli, protože jediné, co je pro tebe důležité, je Andrej Babiš,“ pokračovala Decroix, která už dříve vyzvala Malou, aby na post vládní zmocněnkyně rezignovala.
Faktem je, že Malá vystupuje vůči předsedovi ANO a premiéru Babišovi zcela loajálně, nikdy se nestalo, že by k němu měla jakoukoliv připomínku. Na druhou stranu také Decroix vystupuje loajálně k předsedům ODS, ať už teď k Martinu Kupkovi, nebo předtím k Petru Fialovi, který si ji vybral jako ministryni spravedlnosti.
A to navíc v době, kdy ODS potřebovala „žehlit“ situaci v kauze předcházejícího ministra spravedlnosti za ODS Pavla Blažka, která se týkala bitcoinů. Rozdíl je jen v tom, že v ODS přece jen probíhají názorové debaty, kdy mívají členové i odlišné názory, zatímco v ANO všichni říkají to co Babiš.
Nejlepším důkazem je toho právě Decroix, která se pustila do veřejné přestřelky s Blažkem, což je v ANO něco naprosto nemožného a nevídaného.
Právě jmenování Decroix ministryní od června loňského roku bylo okamžikem, kdy její spory s Malou nabraly daleko ostřejší podobu. Decroix se ocitla na horkém křesle pod palbou opozice, které se nelíbilo, že faktické „vyšetřování“ počínání Blažka bude mít na starosti jeho stranická kolegyně.
Následně Malá, stejně jako celá opozice zpochybňovaly, zda je Decroix skutečně maximálně otevřená vůči veřejnosti ohledně kauzy bitcoinů a zda dělá všechno pro to, aby bylo objasněno, co a proč Blažek v této kauze dělal.
Malá má také za sebou účinkování v křesle ministryně spravedlnosti. Jenže bylo takové, že by byla nejraději, kdyby nikdy nebylo a nikdy se o něm nemluvilo. Ministryní byla pouhých 13 dní. Média totiž poukázala na to, že se dopustila plagiátorství ve své diplomové práci s názvem Mikroklimatické podmínky v chovu králíků na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
Mimochodem, právo následně studovala na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, která byla opakovaně podezřívána, že má nízkou kvalitu a že zde za nejasných okolností vystudovalo i několik politiků.
Přes všechny hádky mezi Malou a Decroix by ale nemělo zapadnout, že dokázaly v minulosti i spolupracovat. A částečně to mohlo být i proto, že je spojuje také životní osud ohledně manželství.
Obě jsou rozvedené a vychovávají děti. Takže například, když se ve sněmovně dělaly výrazné změny v rodinném právu, obě pracovaly na tom, aby soudní spory o děti probíhaly rychleji a bylo méně konfliktů. Hodně toho odpracovaly také na tom, aby stát podstatně více chránil oběti domácího a sexuálního násilí.
A koneckonců, také jedna událost z letošního června ukázala, že nemusí být jen někdy až příliš ostrými soupeřkami, jak ukázala zmiňovaná víkendová televizní debata. Když byla Taťána Malá hospitalizovaná v nemocnici, což ukázala fotkou na sociálních sítích, Decroix jí vzkázala:„Táňo, přeji brzké uzdravení.“
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