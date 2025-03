Typická prasárna. Narvaný regál masoxu a Češi to vykoupí, kritizuje Těhotnej kuchař

Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl se stal po čtyřicítce influencerem. Na sociální sítě natáčí videa o vaření a třeba na Instagramu ho sleduje přes půl milionu lidí. K natáčení ho přivedla nelehká situace během pandemie covidu-19, kdy měl zavřené provozovny a neměl čím přispět do rozpočtu.

Začátky přitom nebyly vůbec lehké. "Natáčel jsem se synem partnerky s tím, že jsem mluvil přímo do toho videa a ta videa byla strašně dlouhá a nudná," vzpomíná. Až na dvě je prý později ze svého kanálu YouTube smazal, protože se za ně styděl.

Ve tvorbě krátkých videí ho nakonec vytrénovala sociální síť TikTok, kde musel celý recept vmáčknout do jedné minuty. A právě díky TikToku ho nakonec začalo sledovat daleko víc lidí. "Absolutní zlom přišel ve chvíli, kdy jsem ta videa začal namlouvat. Od té doby křivka sledovanosti letěla nahoru a třeba i za den jsem měl o deset tisíc sledujících víc."

Největší česká "gastro prasárna" je podle Vajgla dochucovadlo Masox. "Když je v hypermarketech v akci, tak to je prostě takový obrovský koš, úplně narvaný a ti lidi to vykoupí," konstatuje s tím, že spousta lidí to ale neřeší a jí zřejmě jen kvůli tomu, aby nezemřela hlady. V poslední době se to ale mění, dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-11:58 Kdy ho poprvé napadlo, že z něj bude kulinářský influencer? Proč začal natáčet videorecepty? Jaké byly začátky? Připouští si, že je z něj hvězda sociálních sítí? Jak mu to změnilo život? Přistupuje k tvorbě strategicky, nebo instinktivně? Kým se inspiruje? Komunikuje se svými sledujícími?

11:58-18:16 Co je kuchařský rukopis Jaroslava Vajgla? V čem je jiný TikTok od jiných sociálních sítí? Jaký je přístup Čechů k vaření? A co je typická česká gastroprasárna? Co by sám nikdy neochutnal?

18:16-23:10 Chybí mu v českém prostředí břitký humor? Kdo jsou Pražáci na Vespách? Co ho pojí s Petrem Čtvrtníčkem? Musí už dnes odmítat spolupráce?

23:10-28-48 Chodí rád do restaurací? Má rád katův šleh nebo smažák? Zvedla se úroveň české gastronomie? Jak moc tvrdé podmínky jsou v českém gastro průmyslu? Zajímají ho esteticky laděné pokrmy? Má gastronomie nějaké hranice?