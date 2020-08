Tým záchranářů, který pomáhal v Bejrútu, se vrátil do Česka. Půjde do karantény

Záchranářský tým, který minulý týden odletěl do Libanonu jako součást mezinárodní pomoci po výbuchu v Bejrútu, se vrátil do Česka. V úterý odpoledne dosedlo na vojenské letiště v pražských Kbelích první z letadel, které přepravovalo tým českých hasičů a jejich vybavení. Druhé přiletí později. V libanonské metropoli pomáhali záchranáři s hledáním lidí v troskách po výbuchu.

Podle informací mluvčího pražských hasičů Martina Kavky se hasičům nepodařilo ve vymezeném prostoru najít živého ani mrtvého člověka. Všichni jsou v pořádku. Nyní podstoupí lékařskou prohlídku, test na koronavirus a půjdou do čtrnáctidenní karantény.

Všichni jsou v pořádku. Podstoupí lékařskou prohlídku a test na COVID-19 a půjdou do karantény. #usar pic.twitter.com/kwHmVxneIy — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) August 11, 2020

Hasiči v úterý přicestovali armádním airbusem, jejich technika přistane v armádním letounu CASA o několik hodin později. Minulý týden při cestě do Libanonu bylo k přepravě záchranářů využito letadlo soukromé letecké společnosti Smartwings, jak zjistilo Aktuálně.cz, což vyvolalo kritiku.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tehdy využití Smartwings obhajoval tím, že zásadní pro poskytnutí účinné pomoci byla rychlost a že letadlům CASA by trval let příliš dlouho. Uvedl také, že do vládních airbusů by se nevešla technika záchranářů. Smartwings podle něj za vypravení letadla dostanou 1,5 milionu korun, až tři čtvrtiny částky podle něj může zpětně proplatit Evropská unie.

Čtyři desítky českých specialistů byly vyslány na vyprošťování zavalených lidí minulou středu. Ve skupině byli i kynologové se psy, statik či lékař. Do pátrání po lidech byli nasazeni se zpožděním ve čtvrtek, a to kvůli průtahům ze strany libanonské armády. V pátrání po lidech v troskách pomáhaly vedle Čechů i další zahraniční týmy.

Záchranáři museli svou práci v Bejrútu několikrát přerušit, protože libanonská armáda vyzvala kvůli zhoršené bezpečnostní situaci veškeré zasahující týmy, aby se vrátily zpět na své základny. Demonstranti o víkendu vzali útokem budovy ministerstev a poškodili kanceláře Sdružení libanonských bank. Policie proti nespokojencům použila slzný plyn. V pondělí pak libanonský premiér Hasan Dijáb oznámil, že jeho vláda podala demisi. Jeho oznámení předcházela rezignace několika členů kabinetu.

Exploze v bejrútském přístavu si minulé úterý vyžádala podle aktuální bilance agentury DPA životy nejméně 165 lidí. Britská BBC s odkazem na místní média uvádí 220 obětí a 110 stále nezvěstných. Dalších 6000 lidí bylo zraněno. Kolem 300 tisíc lidí přišlo o domov.

Odhaduje se, že příčinou neštěstí v Bejrútu byl požár, jenž zapálil výbušný dusičnan amonný, který byl v přístavu nedbale uskladněn od roku 2013. Výbuch zdemoloval celé čtvrti ve městě a poničil i železobetonové obilné silo, které postavil před 50 lety pardubický podnik Průmstav.