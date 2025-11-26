Tvář Babišova ANO řeší problém: Zajištěný majetek, manžel před soudem kvůli megakauze

Hlavní líčení v kauze Octavian zahájil Městský soud v Praze čerstvě v říjnu. V případu údajného krácení daní figuruje celkem deset obžalovaných osob - například podnikatel František Savov, který se nachází ve Velké Británii, takže v trestním řízení je veden jako uprchlý.
V seznamu obžalovaných je ovšem také Martin Vedral, manžel Lenky Vedralové, která v současnosti působí jako místopředsedkyně pražské buňky ANO, pražská zastupitelka a místostarostka na Praze 12.
Zdroje redakce Aktuálně.cz z policejního prostředí i samotné radnice na Praze 12 upozornily, že vyšetřovatelé už v rámci rozplétání složité kauzy rozhodli o zajištění majetku zmíněného Martina Vedrala. Jde především o několik nemovitostí v Praze.
Z katastru nemovitostí lze ale také vyčíst, že například parcela v Modřanech je vedena i na jméno Lenky Vedralové, jelikož jde o majetek, který mají ve společném jmění manželů. U té se nachází stručná poznámka, že nemovitost byla "zajištěna", aby se s ní nemohlo nakládat v průběhu trestního řízení - například tak, že se převede vlastnictví na někoho jiného.
Nejsem vyšetřována, vzkázala politička
Redakce Aktuálně.cz požádala o vyjádření přímo Vedralovou - nejdříve přes SMS, pak e-mailem. Ta nebyla ovšem příliš sdílná.
"Vyjádřit se mohu jen jednou větou, a to, že jsem se nikdy aktivně nepodílela na jakékoli trestné činnosti a nikdy jsem nebyla součástí vyšetřování," uvedla stručně.
Na opakovaný dotaz redaktora, jak to ale je se zajištěnou nemovitostí ve společném vlastnictví a jejím podílem, už Vedralová neodpověděla. Podle šéfa pražského ANO Ondřeje Prokopa byl zajištěn pouze manželův podíl nemovitosti, nikoliv její.
"Ona nic zajištěného nemá a klidně svůj podíl může prodat, kdyby chtěla, nebo s ním jakkoliv nakládat," napsal redakci Prokop.
Na magistrátu padaly nadávky
Právě kvůli kauze Octavian a skutečnosti, že v ní figuruje manžel Vedralové, byla na čtvrtečním zasedání pražských zastupitelů vyhrocená atmosféra. Odpovědi, jaká je role tváře hnutí ANO v případu krácení daní, se dožadoval náměstek primátora pro dopravu a šéf Pirátů Zdeněk Hřib poté, co na kauzu upozornil aktivista Tony Trnka.
"Jakou roli v kauze manžela paní Vedralová hraje, bohužel nevíme, protože ona ani klub ANO k tomu žádné vyjádření předem neposkytly. Proto jsme se jí na to chtěli zeptat v rámci diskuse na zastupitelstvu, kde ovšem také nic neřekla," zdůvodnil svůj záměr Hřib ve vyjádření pro redakci Aktuálně.cz.
Následně se dočkal salvy kritiky od zástupců hnutí ANO, podle kterých bylo "kádrování příbuzných" jejich kolegyně za čarou. V tu chvíli ujely nervy i zastupiteli Radomíru Nepilovi, který označil Hřiba za "č*ráka". Jeho vulgarismy ale zachytil mikrofon Patrika Nachera, který zrovna vedle něj mluvil. O dění na půdě magistrátu jsme psali zde.
Vysvětlení, nebo složení mandátu, vzkázal Scheinherr
Mlčení Vedralové se nelíbí ani šéfovi Prahy sobě Adamu Scheinherrovi. Rovnou místostarostce nabídl i rázné řešení, pokud se k věci nevyjádří veřejně.
"Musí veškeré pochybnosti okamžitě a srozumitelně vysvětlit. Občané čekají veřejné odmítnutí jejího zapojení do závažné kauzy. V opačném případě ať složí mandát," uvedl pro Aktuálně.cz.
Podle e-mailu, který místopředsedkyně pražské ANO zaslala redakci, se jí aktivista Trnka pouze mstí za to, že nebyl v minulosti přijat do hnutí. Aktuálně.cz potvrdila, že jeho útoky vůči její osobě řeší v tuto chvíli přes právníka.