Vyhrožoval ženě i strážníkovi, šířil nenávist. Recidivista Tušl si odpyká 15 měsíců

Podněcovač Patrik Tušl si ve vězení odpyká celkem 15 měsíců vězení. Souhrnný trest mu potvrdil odvolací senát. Tušl totiž telefonicky vydíral ženu, která spravovala facebookovou skupinu namířenou proti dezinformátorům, a vyhrožoval strážníkovi, který po něm v autobuse vyžadoval nošení respirátoru. V trestu je zahrnuté i mužovo předchozí odsouzení za nenávistné výroky o Ukrajincích.

Předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová při odůvodnění rozhodnutí prohlásila, že veřejné autority v době pandemie koronaviru nepochybně pochybily v tom, jak ke vzniklé situaci přistupovaly. "To, že orgány veřejné moci nepostupovaly správným způsobem, ale nikoho neopravňuje, aby bral spravedlnost do svých rukou," podotkla na Tušlovu adresu. Muž má podle ní hranici toho, kdy "vystartuje minimálně v podobě slovní agrese", jinde než běžná část populace. V obou případech popsaných v obžalobě naplnil skutkovou podstatu daných trestných činů, konstatovala.

Odpůrce očkování a covidových opatření Tušla přišla k pražskému městskému soudu podpořit zhruba desítka podobně smýšlejících lidí. Zasedání provázela zvýšená bezpečnostní opatření ze strany justiční stráže. Soudkyně musela několik lidí vykázat z jednací síně pro nevhodné chování. Navíc jednání přerušila kvůli podezření, že přenos ze zasedání běží přes její výslovný zákaz na sociálních sítích. Podezření se nicméně nepotvrdilo, skupina přenos pořizovala pouze na soudní chodbě, kde někteří její členové hlasitě křičeli na soudce, stráž i novináře.

Tušl podle pravomocného rozsudku vydíral svou názorovou odpůrkyni z Facebooku na sklonku roku 2021. Snažil se tak ukončit aktivitu její facebookové skupiny, která archivovala a rozkrývala videa dezinformátorů a takzvaných antivaxerů. Ženě sprostě nadával, hrozil jí rozšlapáním hlavy a zmiňoval její děti, o nichž mluvil jako o "parchantech".

O dva týdny později se pak dostal do konfliktu v pražských Vysočanech v autobuse, kterým cestoval s družkou a jejich malým dítětem. Řidička na místo přivolala strážníky, protože Tušl i žena si v době pandemie odmítli nasadit respirátory. Další den Tušl přišel incident řešit do budovy městské policie a strážníkovi vzkázal, že ho rozseká a rozšlape mu hlavu.

"To, co je mi kladeno za vinu, je zkreslené, účelové a opět je to na něčí politickou zakázku," prohlásil dnes Tušl před soudem. Žena z facebooku ho podle něj dlouhodobě tyranizuje a pronásleduje. Už dříve si stěžoval na to, že mu členové skupiny přezdívají "Patuik" a jeho přítelkyni "Douchová". Strážník ho pak podle jeho verze napadl, zranil a zneužil přitom svého postavení. Jeho vyjádření na služebně bylo vytržené z kontextu, a navíc zaznamenáno bez jeho souhlasu, tedy protiprávně, dodal.

Soudkyně Křikavová k prvnímu případu podotkla, že v době pandemie pochybila i média, která neposkytovala prostor i informacím z opačné strany názorového spektra. Sociální sítě se tak podle ní staly semeništěm nejrůznějších debat, kde se lidé vzájemně osočovali. Někteří členové zmíněné facebookové skupiny se o Tušlovi, jeho družce i jeho dítěti vyjadřovali "velice specifickým, nemravným, nesprávným" způsobem, řekla soudkyně s tím, že některé věty byly bezesporu urážlivé. "Když ale někdo vstoupí do veřejného prostoru, v zásadě dává sám sebe, svůj soukromý život i životy svých blízkých do značné míry všanc," poznamenala.

Tušl má v rejstříku trestů šest jiných záznamů, mimo jiné za útok na bývalou partnerku a za neplacení alimentů. Opakovaně také dostal pokuty za přestupky proti veřejnému pořádku a kvůli neuposlechnutí policejních výzev. Dříve o sobě uvedl, že má základní vzdělání.

Od srpna byl ve vazbě, nyní si už ve vězení odpykává první část trestu. V období předtím nepracoval. K tomu, proč nebyl vedený na úřadu práce, řekl, že tam byly velké fronty. Připustil, že v minulosti užíval drogy. Své dluhy - zejména za pokuty u dopravního podniku - odhadl na zhruba 200 tisíc korun.

Muž čelí ještě obžalobě z výtržnictví spáchaného před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra a z nebezpečného pronásledování prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, a to v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování. Na Kubka čekal před jeho domem i pracovištěm a snažil se vynutit si s ním kontakt. Jeho jednání podle obžaloby prostřednictvím facebooku sledovaly stovky lidí.