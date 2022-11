Tušl byl lídr nebezpečného pronásledování, na jeho kolegu Čermáka dopadl další trest

Pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a dalších známých lékařů podporujících opatření proti nemoci covid-19 bylo jedním z nejzávažnějších projevů odpůrců vládních omezení. Obžalovaný je kvůli tomu dezinformátor Patrik Tušl a další dva lidé. Totožnost zbylých aktérů nebyla dosud známá. Aktuálně.cz se je podařilo ověřit, stejně jako zjistit další podrobnosti případu.

Patrik Tušl se svými společníky ke konci loňského roku zveřejnil několik videí, na nichž obtěžují veřejně známé lékaře. Šéfa České lékařské komory Milana Kubka zastihli osobně, sledovali ho a uráželi. U biologa Jaroslava Flegra a imunologa Václava Hořejšího vyzváněli v jejich bydlišti. Tušl příspěvky doprovodil žádostí o peníze.

Státní zástupce kvůli těmto incidentům letos v srpnu obžaloval tři lidi včetně Tušla. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák potvrdil zjištění Aktuálně.cz, že vedle Tušla se budou před touto instancí kvůli zmíněné kauze zodpovídat ještě dezinformátor Tomáš Čermák a Zdeněk Masár. Masár se podle informací redakce pohybuje v prostředí bojových sportů.

"Obžaloba byla podána pro nebezpečné pronásledování a výtržnictví," uvedl mluvčí soudu. Z nebezpečného pronásledování je obžalovaný pouze Tušl, Čermák s Masárem skončili na lavici obžalovaných "jen" kvůli výtržnictví. Prvnímu jmenovanému hrozí v případě uznání viny až rok vězení, Čermák s Masárem mohou skončit za mřížemi až na dvě léta.

Dlouhodobé pronásledování

"Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života," popisuje trestní zákoník delikt, kterého se Tušl podle obžaloby dopustil.

Z kvalifikace výtržnictví u Čermáka a Masára vyplývá, že se chovali násilně. Podle paragrafů se pachatel "dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, (…), anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí."

Vůči komu se měli Čermák a Masár dopustit hrubosti, není jasné. Soudkyně Jana Humeni poslední týden v srpnu kauzu vrátila polici k došetření. Jak ovšem upozornila České televize, po stížnosti státního zástupce její rozhodnutí nadřízený Městský soud v Praze tento týden zrušil. Soudkyně Humeni musí případ projednat v hlavním líčení.

"Nejde tolerovat netoleranci"

Ze jmenované trojice je jediný na svobodě Masár. Patrik Tušl a jeho kolega Tomáš Čermák mají za sebou tři měsíce a týden ve vazbě za to, že na sociálních sítích vyzývali k násilí vůči ukrajinským uprchlíkům. Soud se obává, že by oba muži pokračovali v trestné činnosti.

Za tento skutek už jsou také nepravomocně odsouzeni. Kladenský soudce Vít Sochovský vyměřil Tušlovi deset měsíců a Čermákovi půl roku za hanobení národa a podněcování k nenávisti vůči skupině osob, verdikt padl 26. října. "Nejde tolerovat netoleranci, kterou šíříte. Pohár trpělivosti přetekl, měli jste zabrzdit mnohem dřív," řekl jim mimo jiné soudce.

Sochovský oběma mužům při vyhlašování rozsudku vysvětlil, že svoboda slova není neomezená. Tušl s Čermákem její hranici výzvám k násilí překročili. "Když video pustíte mezi lidi, ztrácíte nad ním kontrolu. Nevíte, kdo se na to podívá a co z toho vyzobne. Stačí, aby se našel jeden, který to přetaví v něco dalšího, a je problém," prohlásil soudce.

Čermák neměl za volantem co dělat

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Tomáš Čermák si s sebou nese ještě jeden, byť méně závažný trest. Okresní soud v Domažlicích ho letos v červenci uznal vinným za maření výkonu úředního rozhodnutí. Verdikt je pravomocný. Podle něj se Čermák provinil proti zákonu letos v květnu.

"Řídil bez vážného důvodu osobní motorové vozidlo v době, kdy měl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel," uvedla pro Aktuálně.cz předsedkyně domažlického soudu Martina Dufková. Čermák dostal pokutu 15 050 korun a dva půl roku nesmí za volant.

Nejzávažnější kauzu má však ještě před sebou. Je stíhaný kvůli podpoře a propagaci terorismu. Letos v únoru vyzýval na videu k násilí proti poslancům, kteří schválili pandemický zákon. Sazba je v krajním případě 15 let. "Rozkopeme je na s*ačku. Musíme těm dobytkům zarazit tipec, ale brutálně," křičel na záznamu Čermák.

Stížnost proti vazbě

Aktuálně.cz už dříve upozornilo, že Patrik Tušl je recidivista. Před rozsudkem soudce Sochovského dostal už šest trestů. Do té doby vždy vyvázl s podmínkou. Dostal ji i za vyhrožování smrtí matce svého prvního dítěte. Psal jí e-maily, slovně na ni zaútočil i osobně. Soud mu za to vyměřil tři měsíce podmíněně se zkušební lhůtou jednoho roku.

Tušl byl v minulosti drogově závislý. Dlouhodobě se nachází v tíživé sociální situaci, je invalidní důchodce. Dluží přes 250 tisíc korun. Proto ke svým videům opakovaně přidává prosbu, aby mu lidé posílali peníze. Podle jeho slov mu takto přišlo od příznivců 20 tisíc korun. S novou partnerkou má další dítě.

Podobně je na tom Tomáš Čermák. Je nezaměstnaný, dluží 750 tisíc korun. Naposledy se živil jako řidič. Platí také výživné na své dítě. Od doby, kdy je ve vazbě, peníze neposílá. Soudce Sochovský při vyhlášení říjnového rozsudku rozhodl o jejich ponechání ve vazbě, proti čemuž si oba podali stížnost. Vyřizovat ji bude Krajský soud v Praze.