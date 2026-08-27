Turek připomněl výrok o „rozlezlých parazitech“. Řekl, koho myslel a hrozí policií

Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený a jeho „stín“ z ministerstva Filip Turek netvoří rozhodně dvojku, která by nechávala novináře klidnými. Když tedy v tomto týdnu oznámili mimořádný briefing, aniž by řekli, čeho se bude týkat, zájem i napětí novinářů byly převeliké. Následně oba tvrdili, že odhalili závažnou kauzu, ve které podle Turka účinkují „paraziti“.
Ministerstvo životního prostředí přitahuje novinářskou pozornost od první chvíle už proto, že patrně nikdy v minulosti nepůsobilo nějaké ministerstvo dojmem „dvojvládí“. Jak známo, Motoristé ministerstvo chtěli pro svého poslance Filipa Turka, a když to prezident Petr Pavel odmítl, dosadili do ministerského křesla svého poslance Igora Červeného, ale s tím, že velký vliv na řízení úřadu má mít Turek.
Nebylo proto překvapením, že na mimořádný briefing ministerstva přišel ve středu vedle ministra Červeného i Filip Turek, byť nebylo na začátku úplně jasné proč. Ministr totiž vysvětloval, že se rozhodl pro mimořádné setkání s novináři kvůli dění ve Výzkumném ústavu pro krajinu (VÚK) v Průhonicích.
Podle Červeného prošetřuje ministerstvo možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a proto se rozhodl, že fakticky odstaví od vedení ústavu ředitele Libora Horta – nařídil mu s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele.
Červený jmenoval dva projekty, ve kterých vidí závažné prohřešky. První se týkal akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ministerstvo pro ně ještě za šéfa Petra Hladíka z KDU-ČSL uvolnilo 40 milionů korun, včetně části peněz z evropských fondů.
Červený přitom poukázal na to, že kvůli těmto projektům zasedla na konci roku 2023 pracovní skupina, jejíž součástí byla trojice Jan Dušek, Eva Volfová a Martin Abel, kteří začali pod ústavem pracovat na realizaci projektů.
V dubnu 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dopracování podkladů, které podle Červeného nebylo legitimní. Přihlásilo se do něj totiž jen jedno konsorcium, sestávající ze společností Integra Consulting, Plantera a DHP Conservation, do nějž byli podle ministra výše zmínění zapojeni.
Šířily se o mně dezinformace, stěžuje si Turek
Jak ale ukázal další průběh briefingu, v celé věci šlo Červenému a Turkovi ještě o něco jiného. A souviselo to s nedávnou, dosti propíranou kauzou „Turkových parazitů“, kterými vytočil i premiéra Andreje Babiše. Turek v květnu použil několik kontroverzních slov na oslavě XTV televize, kam chodí Motoristé rádi promlouvat.
„Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ sdělil o některých lidech na ministerstvech, jimž šéfují Motoristé. Následovalo pobouření premiéra a mnoha dalších s tím, že by se měl Turek omluvit. Ten se snažil tvrdit, že to tak nemyslel, že mluvil jen o některých zaměstnancích a podobně. A teď k tomu přidal „vysvětlení“.
Po Červeného slovech z tohoto týdne o údajném porušování zákona o zadávání veřejných zakázek přistoupil k mikrofonu Filip Turek, který tvrdil, že u této kauzy byl od začátku, a když mluvil o parazitech, myslel právě lidi, kteří se kolem těchto zakázek točili.
„Rád bych uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem měl nazvat všechny úředníky parazity. Dodnes se mi nikdo neomluvil. Bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A tato konkrétní jména lidí, o kterých jsem mluvil velmi nehezky, ale troufám si říct, že trefně, tak se objevují v této kauze,“ tvrdil Turek.
Nařčení Turka zcela odmítám, protestuje napadaný ředitel
Podle Turka je prý jasné, že k porušení zákona docházelo. „Dojde k nějakým trestním oznámením, na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí, a to porušení je tam úplně zcela zjevné,“ míní Turek, který získal na ministerstvu post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal.
Jak ale i během tiskovky ujišťoval, z pozice tohoto zmocněnce se neúčastní žádných úředních jednání, protože kvůli účasti na nedávné dopravní nehodě post zmocněnce do vyšetření nehody naplno nezastává. Aktuálně.cz ale tvrdil, že vyšetřování ohledně zmiňovaného ústavu probíhalo ještě před nehodou a bylo podle něj zřejmé, že se úředníci zachovali nesprávně.
„Nejenom, že fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstva, proti zadání státu, a fakturovali za to hanebné peníze, ale dávali si zakázky sami mezi sebou. Někteří z nich,“ podotkl a opakovaně se dušoval, že při parazitech myslel jen na takové úředníky. „Nikdo tady nikdy nepojmenoval obecně úředníky, nebo státní úředníky, jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmen se to potvrdilo,“ řekl.
Co a jak přesně ale tito úředníci udělali a zda porušili zákon, případně jaké je jejich stanovisko – nic z toho ještě není jasné. Policie případ zatím nedostala a ministr se k tomuto vyjadřoval poměrně nejasně. „V tento moment nebudu prozrazovat všechno do detailů, je to právě v procesu, v tento moment se všechno děje, jednáme velmi rychle,“ prohlásil.
Aktuálně.cz ve čtvrtek mluvilo i s ředitelem Výzkumného ústavu pro krajinu v Průhonicích Liborem Hortem. Ten obvinění Červeného i Turka kategoricky odmítl a postup svého úřadu i zmiňované trojice hájí. Podle něj rozhodně nedošlo k žádnému porušení zákona.
„Jsem na dovolené, takže se k tomu nyní vyjádřím jen velmi stručně. Rád bych sdělil, že náš ústav ani zmiňovaná trojice nepochybili,“ tvrdí ředitel, podle kterého jeho ústav odvedl na zmiňovaných projektech (akcelerační zóny a dokument Politika krajiny a krajinného plánování) spoustu dobré práce.
„Udělali jsme to v souladu se zákonem, takže mi nějaké očerňování naší práce opravdu vadí. Nebojím se ani toho, kdyby na nás někdo podal trestní oznámení, odmítám, že by se náš ústav podílel na nějakých machinacích a pletichách při zadávání veřejných zakázek. Budu dělat všechno pro to, abych očistil jméno ústavu a nás, které pan ministr jmenoval,“ dodal.
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